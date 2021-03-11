В Барнауле обсудили итоги развития города в 2020 году

10 марта 2021 года в рамках заседания коллегия администрации города обсудила итоги социально-экономического развития Барнаула в 2020 году и задачи на предстоящий период.

По словам председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павла Есипенко, в 2020 году в Барнауле проходила работа, направленная на удержание основных показателей социально-экономического развития, уровня жизни людей и актуализацию намеченных планов.

В прошедший год продолжались реализовываться нацпроекты. За год на эти цели направлено больше 2 млн 480 тыс. рублей.

С 2020 года Барнаул получает поддержку по программе социально-экономического развития Алтайского края. Поэтому на территории города начались работы на двух из семи запланированных объектах — участке дороги по ул. Взлетной протяженностью 0,33 км и школе в мкр.Спутник на 550 мест. На их строительство из вышестоящих бюджетов выделено 100,5 млн. рублей.

Индекс промышленного производства в городе из-за введения ограничительных мер в условиях распространения пандемии составил 97,9%, при этом превысил среднероссийский — 97,1%.

Также в 2020 году увеличилось число барнаульских предприятий, которые принимают участие в нацпроекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Теперь их 28. По муниципальной программе развития предпринимательства оказана поддержка на сумму более 3 млн рублей. На крупных и средних предприятиях города сохраняется рост заработной платы.

Говоря об инвестициях, Павел Есипенко отметил, что их объем в экономику города по итогам 9 месяцев 2020 года достиг 20 млрд рублей. Что касается бюджета города, его доходная часть в 2020 году составила 16 млрд 453 млн 700 тыс. рублей (выше уровня 2019 года на 7,6%). Из них налоговые и неналоговые доходы выросли к уровню 2019 года на 8,9%. Весомая поддержка была оказана из вышестоящих бюджетов — 8 млрд 455 млн 900 тыс. рублей. При этом и расходы городского бюджета выросли относительно 2019 года на 7,1%.

Плановый объем строительства жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда» перевыполнен на 3,2%, поэтому Барнаул остается в тройке лидеров по вводу жилья в Сибирском федеральном округе. С учетом итогов голосования горожан благоустроены территория в парке «Изумрудный» и зеленая зона на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной; при софинансировании жителей благоустроена 81 дворовая территория.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле отремонтировано 40 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 39,5 км. Завершена реконструкции участка автодороги по ул. Попова, построена дорога по ул. Сиреневой. Продолжена работа по строительству и модернизации светофорных объектов, установке современных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. В результате доля протяженности городских дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась до 71,4% (при плане — 67,7%), количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сократилось с 39 до 35. На реализацию проекта за счет бюджетов всех уровней направлен 1 млрд 305 млн 900 тыс. рублей.

По нацпроектам «Демография» и «Образование» построены школы 136 и 137 открыто пять детских дошкольных учреждений на 1 тыс. 225 мест, из которых 500 — для детей в возрасте до трех лет. В 2020 году Барнаул получил финансирование по нацпроекту «Культура» — в городе появилась первая модельная библиотека на базе существующей в посёлке Южном.

В 2020 году волонтёры в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтеры-медики отработали больше 2 тысяч заявок по доставке продуктов питания и медикаментов пожилым людям.

Вячеслав Франк утверждает, что городу в целом удалось достичь поставленных целей.

«Непростая ситуация заставила нас мобилизоваться, использовать все имеющиеся возможности, финансовые и человеческие ресурсы. В результате над удалось выполнить поставленные задачи», — сказал глава города.

По его словам, коллегии будут проходить не реже одного заседания в квартал. В повестку следующих заседаний участники коллегии предложили внести вопросы подготовки к празднованию 300-летия Барнаула, строительства культурных и спортивных объектов на территории города, обустройства зон активного отдыха, озеленения, рекультивации городского полигона и другие, пишет пресс-служба мэрии.