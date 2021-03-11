Стало известно, когда в Алтайском крае будет возможно купить путёвки на охоту

Разрешения на добычу боровой дичи и гусей весной 2021 года начнут выдавать с 17 марта.

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Охотиться можно будет в общедоступных охотничьих угодьях Каменского, Курьинского, Мамонтовского, Рубцовского и Ребрихинского районов Алтайского края.

Заявления охотники смогут подать с 8:00 до 17:00 часов в Барнауле по адресу: ул. Чкалова 230, каб. 105. В Министерстве природных ресурсов и экологии обед с 13:00 до 13:48, выходные суббота, воскресенье. Принимать их будут также и районные специалисты на местах.

Порядок и сроки рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов и выдачи таких разрешений производится в соответствии с Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а так же млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 29.06.2012 № 204. Данный регламент размещен на нашем сайте в разделе «Государственные услуги/Административные регламенты по предоставлению государственных услуг Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края».