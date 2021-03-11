Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному и безопасному питанию во время Масленицы

Один из самых продолжительных праздников, Масленицa, который 7 дней сопровождается народными гуляниями c веселыми развлечениями и, конечно, блинами, может привести к неприятным последствиям.

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Специалисты регионального Роспотребнадзора рекомендуют, покупая на улице напитки или продукты питания, быть аккуратнее. При покупке товаров следует обратить внимание на следующее:

— Внешний вид продавца или повара. Человек должен быть опрятно одет, использовать головной убор и санитарную одежду. Ювелирные украшения, часы и другие предметы, которые в процессе приготовления могут попасть в блинное тесто или готовое блюдо, не должны быть надеты на поваре. Если повар одновременно является и продавцом, обратите внимание, чтобы он поменял перчатки или помыл руки после того, как возьмет у Вас деньги и передаст блины или другие продукты питания.

— Рабочее место продавца или повара должно содержаться в чистоте, никаких посторонних вещей — таких как мобильный телефон, ручка, книга — на рабочей поверхности быть не должно.

— Если блины жарятся в предприятиях уличной торговли, то реализовываться они должны сразу.

— Если Вы хотите перекусить блинчиком с начинкой, лучше отказаться от творожных, мясных или рыбных начинок, так как эти продукты являются продуктами повышенного эпидемического риска, а в условиях уличной торговли тяжело соблюдать должный температурный режим и условия хранения.

— Если торговля блинами и другой выпечкой не подразумевает готовки на месте, а торговля осуществляется полуфабрикатами, то продажа продуктов питания должна осуществляться при наличии сопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, удостоверения о качестве и безопасности, декларации или сертификата о соответствии) и Ваше право попросить продавца показать Вам эти документы.

— Обращайте внимание и на упаковку готовых продуктов — целостность ее должна быть сохранена, на упаковке должна быть этикетка с наименованием продукции, ее составом, датой изготовления, сроком годности, условием хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя. Также этикетка должна содержать сведения о показателях пищевой ценности, наличия в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза.

— Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако, использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

— Прежде, чем отведать блины, не забудьте о правилах личной гигиены — тщательном мытье рук, обработке их антисептиком или дезинфицирующими салфетками.