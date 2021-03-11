Мужчина угнал маршрутку и попал на ней в ДТП в Барнауле

За угон автобуса и кражу 8 500 рублей барнаульцу грозит срок. Прокуратура уже направила уголовное дело в суд.

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Известно, что мужчина в день кражи маршрутки был пьян. Он ехал в ней, но уснул на заднем ряду сидений. Водитель, прибыв на конечную остановку, не заметив спящего пассажира, покинул салон автобуса.

Когда мужчина проснулся, что решил сам поехать на транспорте в нужном ему направлении. Но барнаулец не справился с управлением и протаранил стоящий на территории конечной остановки грузовик. Его задержали очевидцы.

Также установлено, что через несколько дней после этого инцидента, злоумышленник ехал на общественном транспорте по городу. Завершив поездку по маршруту, водитель автобуса приехал на автомойку и зашел в ее помещение для оформления заказа. Проснувшись в его отсутствие, «пассажир», покидая общественный транспорт, увидел на панели 8500 рублей, которые принадлежали водителю, и украл их.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 166 УК РФ, п.«в» ч.2 ст. 158 УК РФ, как неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), и кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает прокуратура Алтайского края.

Степень и меру ответственности предстоит определить суду.