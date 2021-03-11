Барнаульская квартира с фонтаном и лифтом попала в десятку самых огромных в стране

Пентхаус в Барнауле занимает более 534 квадратных метров.

Фото: Алтайский портал недвижимости

Рейтинг самых больших квартир в России, выставленных на продажу, составили аналитики ЦИАН. В 16 регионах владельцы пытаются продать жилье, которое превышает 500 квадратных метров, что считается сверхкрупногабаритным форматом. Но первый в данном списке оказался пентхаус в Сочи в 2000 квадратных метров, который хотят реализовать за 567 млн рублей.

Барнаульский пентхаус замыкает десятку рейтинга. Он расположен на проспекте Комсомольский, 40. На 534 кв. м расположились шесть комнат, три уровня, соединенных лестницами и собственным лифтом, кухня-столовая, размещенная на двух уровнях. Также есть гостиные с камином, спальни, гардеробные, зимний сад с панорамными окнами, прачечная, спортивный зал с массажным столом, большая круглая библиотека, комната-холодильник, фонтан, несколько аквариумов.

Лот пытаются продать за 30 млн рублей больше пяти лет. Собственник готов к разумному торгу, а также рассматривает обмен на недвижимость.

Отметим, что в рейтинге на втором месте находится пентхаус в Санкт-Петербурге площадью 903,5 квадратных метров и ценой 249 млн рублей. На третью строчку рейтинга попал лот, расположенный в Подмосковье, который занимает 880 квадратных метров, состоит из трех уровней, а цена достигает 150 млн рублей.

Самая большая квартира в Сибири продается в Красноярске. В ней — семь комнат, 815 квадратных метров общей площади, цена составляет 50 млн рублей, пишет Алтайский портал недвижимости.