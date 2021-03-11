Барнаульцам предстоит выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году

Голосование за объекты на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Территории благоустроят в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По информации пресс-службы мэрии, объекты будут выбирать не только горожане, но и жители Заринска, Камня-на-Оби, Славгорода, Рубцовска, Новоалтайска, Алейска и Бийска.

Принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий можно с 14 лет и при наличии постоянной регистрации на территории города. Голосование привязано к месту регистрации человека — жители Барнаула смогут проголосовать только за свой город. Голосование по отбору территорий для благоустройства устроено просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно будет пройти идентификацию по номеру телефона.

Барнаульцам на выбор представят 39 общественных территорий:

1. Зеленый сквер (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края);

2. Набережная Речного вокзала;

3. Зеленая зона на проспекте Строителей (между домами № 21 и 25);

4. Зеленая зона на ул. Молодежной (рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М.Шукшина);

5. Аллея на ул. Георгиева, (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);

6. Сквер «Победы» (ул.Новосибирская, 16в);

7. Сиреневый бульвар (ул.Сиреневая, 7);

8. Зеленая зона на ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского, до дома № 291 по ул. Юрина);

9. Зеленая зона на ул. Антона Петрова (между домами № 190, 194, 200);

10. Зеленая зона на ул. Германа Титова (между домами № 17, 19);

11. Сквер им. А. С. Пушкина;

12. Аллея «Малахитовая» (ул.50 лет СССР, 27а);

13. Сквер на ул. 50 лет СССР, 29;

14. Сквер «40-летия Победы» (ул.Георгиева, 32);

15. Сквер «Кристалл» (ул.Малахова, 177е);

16. Площадь Маршала Жукова;

17. Зеленая зона на ул. Попова (напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова);

18. Аллея на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

19. Зеленая зона на проспекте Космонавтов (от пр-кта Ленина до ул. Попова);

20. Бульвар Медиков (ул.Юрина, 166а);

21. Зеленая зона на ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);

22. Зеленая зона на ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);

23. Сквер, расположенный в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;

24. Демидовская площадь;

25. Сквер на ул. Аванесова (от пер. Пожарного до пер. Присягина);

26. Зеленая зона от дома № 33 по проспекту Строителей до пер. Ядринцева;

27. Зеленая зона на ул. Малахова, 113;

28. Зеленая зона на ул. Малахова, 116;

29. Парк «Юбилейный» (расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной);

30. Зеленая зона, расположенная у здания на ул. Молодежной, 5;

31. Обской бульвар;

32. Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному);

33. Аллея «Радужная» (расположенная по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);

34. Зеленая зона на ул. Лазурной, 4;

35. Сквер на ул. Шумакова, 17а;

36. Площадь Народная (ул.Попова, 88а);

37. Сквер «Ротонда» (пр-кт Комсомольский, 73);

38. Зеленая зона, расположенная между домами № 55а, 67, по пр-кту Красноармейскому;

39. Парк культуры и отдыха «Центральный» (пр-кт Социалистический, 11).

Из 39 объектов в 2022 году благоустроят только два. Горожане смогут оставить голоса за наиболее посещаемые и любимые общественные пространства, благоустройство которых пройдет за счет бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».