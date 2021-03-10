Воспитанники барнаульского футбола снова отличились в Премьер-лиге

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в день игры с «Краснодаром» праздновал 24-летие и в качестве подарка самому себе сделал дубль.

Александр Соболев празднует гол в ворота “Краснодара”. Фото из сети Интернет.

Он открыл счет уже на второй минуте матча точным ударом головой, и этот гол, забитый на 62-й секунде, стал самым быстрым в нынешнем сезоне РПЛ. В середине второго тайма Соболев отличился во второй раз, сделав счет 3:1. «Спартак» выиграл эту встречу со счетом 6:1, а барнаульский форвард был признан лучшим игроком матча.

Такой же приз по итогам игры «Рубин» – «Зенит» получил и страж ворот казанской команды Юрий Дюпин. Казанцы выиграли со счетом 2:1, несколько раз Дюпин спасал ворота своей команды, но ключевой момент произошел уже на восьмой минуте добавленного времени. Под занавес игры в ворота «Рубина» назначили пенальти, но голкипер взял удар с «точки» в исполнении Артема Дзюбы. Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вышел на поле за три минуты до окончания матча. Защитник Кирилл Боженов провел весь матч за «Химки» против «Ротора» (0:0), не отметившись результативными действиями. Хавбек «Уфы» Владислав Камилов и вратарь «Краснодара» Евгений Городов в этом туре не играли.