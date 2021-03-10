В Барнауле женщина обокрала бабушку мужа

Злоумышленница долго ухаживала за болеющей пенсионеркой, поэтому знала, где лежат деньги.

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О краже денежных средств в полицию сообщил родственник потерпевшей. По его информации, пенсионерка лишилась 65 тысяч рублей.

Вскоре участковый задержал подозреваемую. Ею оказалась жительница Барнаула 1981 года рождения, супруга внука пожилой горожанки. Но похищенные деньги у неё изъять не удалось, так как всю сумму она потратила на собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.