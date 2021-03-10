В Барнауле ремонтируют дороги с использованием холодного асфальта

Таким методом в городе планируется восстановить 26 участков.

Фото barnaul.org

Ремонт с применением холодного асфальта в Барнауле начался в конце февраля 2021 года. По муниципальному заданию отремонтируют порядка 180 м² дорог за 550 тысяч рублей.

В первую очередь обновление дорог идет на наиболее важных участках, где повреждения создают опасность для участников дорожного движения. Работы будут проводиться во всех районах города, дорожники заасфальтируют поврежденные участки проезжих частей на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Власихинской, Просторной, Воровского, Северо-Западной, Фурманова, проспекте Строителей и других, пишет пресс-служба города.

Сегодня, 10 марта 2021 года, бригада МБУ «Автодорстрой» работает на участке Змеиногорского тракта в районе пересечения с ул. Широкая просека.

Отметим, что холодный асфальт производится на собственном асфальтобетонном заводе, водящем в структуру МБУ «Автодорстрой». На период межсезонья было заготовлено 36 тонн.

К текущему ремонту с использованием горячего асфальтобетона МБУ «Автодорстрой» приступит при наступлении благоприятных погодных условий, положительной среднесуточной температуры воздуха выше 5 градусов тепла и высыхании дорожного покрытия.