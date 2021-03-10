Успеют наиграться. В пятницу футболисты барнаульского «Динамо» отправятся на выездные сборы

12 марта «Динамо-Барнаул» улетит в Крымск, где перед возобновлением первенства ПФЛ команда проведет тренировочный сбор. Готовиться к турниру за пределами Барнаула наши футболисты будут впервые за пять лет.

Перед сборами футболисты прошли тестирование на коронавирус. Фото пресс-службы ФК “Динамо-Барнаул”.

На скорость и выносливость

Первый этап подготовки к весенней части турнира для «Динамо» завершился неделю назад. Как рассказал главный тренер команды Александр Суровцев, к тренировкам футболисты приступили еще в конце декабря. Немного побегали на лыжах, но эта работа была, что называется, для души, для общего развития. Кстати, лучший лыжник из динамовцев – Иван Житников. В прошлые годы динамовцы еще занимались в бассейне и играли в хоккей, но сейчас, из-за пандемии, выбор был ограничен.

В январе началась уже целенаправленная подготовка к весенней части чемпионата. Команда занималась в тренажерном зале, тренировалась в манеже «Темп», там же некоторые футболисты играли в матчах «Лиги Бро».

– Работали на физику, развивали выносливость, скорость, – рассказывает Александр Суровцев. – Матчи «Лиги Бро» нам неплохо помогают. Конечно, профессиональные футболисты для себя ничего нового там не откроют, но можно поддерживать игровой тонус, плюс у них есть большая социальная функция, они тянут за собой молодежь.

Проверят в деле

Оценивать результаты работы на первых сборах футболисты будут на сборе в Крымске. Туда футболисты, предварительно сдав тест на коронавирус, отправятся из Новосибирска 12 марта. Уже в этот же день вечером Александр Суровцев рассчитывает провести первую тренировку на поле комплекса «Гигант», где будут жить футболисты.

Эта выездная подготовка станет для наших игроков первой за несколько лет. Пусть сборы будут короткими, всего 12 дней (и это еще с учетом дня приезда и для отбытия), все равно это большое дело.

– Тренироваться можно и в Барнауле, но здесь очень сложно проводить полноценные тренировки два раза в день. После утреннего занятия нужен нормальный отдых, а дома у кого-то университет, у кого-то семейные вопросы. На сборах же все будут сосредоточены на деле, – говорит Суровцев.

В Крымск тренерский штаб возьмет 24 футболиста, среди игроков много молодежи. Зимой покинул команду нападающий Егор Холодилов. Первые профессиональные контракты с «Динамо-Барнаул» подписали воспитанники клубной школы: полузащитник Александр Борисов, защитник Максим Вернигор и голкипер Илья Бычков. Вернулся из системы подмосковных «Химок» в Барнаул защитник Сергей Мизгирев. Остальные футболисты пока находятся на просмотре, решение по ним тренерский штаб примет после завершения сборов.

Соперником «Динамо-Барнаул» по контрольным матчам в Крымске станет уже знакомый нам ижевский «Зенит», с которым мы играли в Барнауле в сентябре прошлого года и обыграли гостей со счетом 4:1. Кроме того, динамовцы встретятся с молодежным составом подмосковных «Химок», курским «Авангардом», с «Химик-Арсеналом» из Новомосковска и интересной студенческой командой «Виста» из Геленджика.

Контрольные матчи – главное, ради чего «Динамо-Барнаул» едет в Крымск. Тренироваться-то можно и в Барнауле, а вот играть здесь не с кем.

– Думаю, уже в Крымске будет подводка к первым играм после зимней паузы. Посмотрим на сочетания игроков, на молодежь. Наконец-то можно будет увидеть их в деле до официальных игр. А то раньше начинали турнир, а по ходу дела приходилось что-то перекраивать, – рассказывает Суровцев.

Конечно, столько игр за 12 дней – много. Главный тренер образно сравнивает эту ситуацию с выходом из голодовки, когда человек сначала долго не ел, а потом резко накинулся на еду.

– Но ехать на сбор и не играть тоже неправильно, просто нужно грамотно распределить нагрузку между всеми футболистами, – говорит он.

“Динамо-Барнаул” готовится к весенней части первенства ПФЛ. Фото Ярослава Махначёва.

По возвращении из Крымска оставшиеся до возобновления турнира две недели футболисты будут тренироваться в Барнауле. Первый матч после зимней паузы наша команда проведет 7 апреля на выезде против «Лады» из Димитровграда. Первый домашний матч бело-голубых против нижегородской «Волны» состоится 17 апреля. На зимний перерыв «Динамо-Барнаул» ушло на восьмом месте в турнирной таблице.