Рассказываем, когда начнется Великий пост в 2021 году

В 2021 году Великий пост будет длиться с 15 марта до 1 мая. В этот период верующим рекомендуется воздержаться от мяса, рыбы, молока и яиц.

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Однако не все должны придерживаться таких правил. Исключение составляют дети, беременные женщины и люди с заболеваниями.

В течение 40 дней верующие должны очищать свое тело и мысли от всего ненужного. Скоромная пища и воздержание от увеселительных мероприятий − это то, что должно сопровождать любого, кто собрался следовать этой духовной практике.

По церковному уставу Великий пост идет по таким правилам:

в первую и последнюю недели — особенно строгий пост;

полностью запрещены продукты животного происхождения;

по будням едят один раз в день — вечером;

по субботам и воскресеньям едят два раза — в обед и вечером;

понедельник, среда и пятница — холодная еда без масла;

вторник и четверг — горячая еда без масла;

суббота и воскресенье — можно позволить себе растительное масло и немного вина (кроме субботы Страстной седмицы).

Церковному уставу должны строго следовать только священнослужители.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию и назвали главные ошибки во время поста.

В ведомстве рекомендуют ограничивать свой рацион постепенно. Сначала стоит отказаться от жирного мяса, только после этого от мяса вообще, затем от рыбы. В последнюю очередь нужно отказываться от молока. Если отказ от каких-то продуктов доставляет дискомфорт, то стоит вернуть их в рацион и начинать ограничение более медленно.

Напитки также занимают важное место. Поэтому необходимо выбирать их правильно. В период поста врачи рекомендуют отказаться от кофе и крепкого чая. Лучше пить морсы или травяные чаи. Не повредят и свежие соки. Нельзя забывать о воде: простая чистая вода хорошо утоляет жажду и выводит токсины.

Те, кто решил соблюдать пост, также должны позаботиться и о достаточном количестве в рационе белков, жиров, углеводов. Животные жиры можно заменить растительными маслами. Альтернативными источниками белка могут быть бобовые растения, хлеб из муки грубого помола, каши, орехи и семечки. Разнообразить свой рацион можно и грибами, но сильно увлекаться ими не стоит, поскольку они перегружают поджелудочную железу и печень.

Специалисты отметили, что тем, кто решил поститься впервые, не стоит усердствовать и резко ограничивать рацион. Подобные действия могут спровоцировать множество проблем со здоровьем.

Последней ошибкой эксперты назвали неправильный выход из поста. Нельзя сразу после поста употреблять большое количество тяжелой мясной пищи – это чревато заболеваниями со стороны желудочно-кишечного тракта.

Выход из поста должен быть таким же постепенным, как и вход в него. Нельзя сразу нагружать организм обычной пищей.

Рекомендуется начать употреблять рыбу, молочные продукты, нежирное мясо. Кушать нужно небольшими порциями каждые 2-3 часа, чтобы организм успевал перерабатывать пищу и за одну-две недели адаптировался к новому рациону.

Надо следить, чтобы половину рациона составляли овощи и фрукты. Одним из важных моментов является обильное питье. Употребляйте как можно больше соков, компотов и витаминных морсов.