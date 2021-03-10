Двое барнаульцев пытались откупиться от полицейских, которые задержали их с наркотиками

Теперь им грозит срок за дачу взятки правоохранителю.

Коллаж Александра Ермоловича

Инцидент произошел в мае 2018 года на одной из улиц Барнаула. В этот вечер полицейские остановили двоих мужчин по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили у мужчин сверток с наркотическим средством. Но они избежали установленного законом наказания, передав одному из полицейских 17 тысяч рублей.

Следователи собрали доказательства причастности мужчин к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.