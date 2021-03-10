Две школы и детский сад Барнаула получили статус федеральной инновационной площадки

Для них будут разработаны индивидуальные планы работы. Их деятельность продлится до конца 2022 года.

В 2019 году в школе №53 открылся инженерный центр. Фото Андрея Чурилова

Статус инновационной площадки по внедрению новейших научных разработок Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования получили барнаульские лицей № 2, школа № 53 и детский сад № 261.

Всего в конкурсе приняли участие 525 образовательных организаций страны, в числе которых 301 школа, 209 детских садов и 15 учреждений дополнительного образования.

Конкурс проходил по трем направлениям: научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации, научно-методические основы дошкольного воспитания, профилактика агрессивного поведения в образовательной среде.

Конкурсный отбор прошли 7 образовательных организаций Алтайского края – школы и детские сады Барнаула, Бийска, Рубцовска и Благовещенского района, из них 3 – по школьному и 4 – по дошкольному воспитанию, сообщает Министерство образования и науки региона.