Барнаульские гонщики снесли ограду колледжа

В Барнауле автомобиль снес ограду АПЭК. Нарушители скрылись с места ДТП.

Фото barnaul.insta

О происшествии, которое произошло ночью 10 марта 2021 года в Барнауле, рассказали очевидцы в социальных сетях. На опубликованном в паблике barnaul.insta в Instagram ролике видно, что компания молодых людей выталкивает «Жигули» с тротуара, после чего автомобиль уезжает с места ДТП в неизвестном направлении, а помощники остаются.

По информации барнаульцев, «Жигули» врезались в ограждение АПЭК.

Официальной информации на момент публикации нет.