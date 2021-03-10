Барнаулец пытается обменять бриллиантовые серьги на недвижимость

Украшение мужчина оценил в 610 тысяч рублей. Но пояснил, что цену снизил.

Фото altayrealt.ru

Эксклюзив барнаулец готов отдать за автомобиль или недвижимость.

Объявление с интересным предложением продавец опубликовал на сайте Авито. При обмене на объект недвижимости он предлагает свою доплату в виде коммерческого объекта за 800 000 рублей и/или автомобиля «Инфинити G35» 2008 года выпуска за 420 000 рублей.

По словам хозяина украшений, длина предмета превышает 4 см, огранка – круглая.

«Серьги эксклюзивные, белое золото 750-й пробы, бриллианты черные, белые. Природные бриллианты – 2 шт. (0,08 карат), облагороженные бриллианты – 563 шт. (17,5 карат). Общая масса – 21,28 гр. В Москве за один такой камень берут 5 000 рублей при продаже в розницу», – поясняет автор объявления.

Мужчина также прикрепил экспертное заключение геммологического центра МГУ с полными характеристиками драгоценного украшения, подписанного заведующим лабораторией. Эта структура признана в России главным аналитиком рынка драгоценностей. При этом собственник не сообщает, на какой именно объект недвижимости рассчитывает и условия обмена/продажи готов обсуждать с заинтересованным лицом, пишет Алтайский портал недвижимости.