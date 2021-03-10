Барнаульцы смогут посетить продовольственные ярмарки

Продовольственные ярмарки будут работать в пригороде Барнаула в субботу, 13 марта 2021 года.

Фото Андрея Чурилова

С 10.00 до 14.00 все желающие смогут посетить ярмарочные площадки и приобрести мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, масло, сахар и прочую продукцию от алтайских производителей, пишет пресс-служба мэрии.

Площадки будут расположены по следующим адресам:

Индустриальный район

ул. Балтийская, 116,

м/р Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16в.

Ленинский район

п.Научный городок

Октябрьский район

пр. Ленина, 152

Центральный район

с. Лебяжье — ул. Центральная, 65а,

м/р Затон — ул. Водников, 11.

Барнаульцев просят соблюдать масочный режим.

Телефон для справок 37-04-64.