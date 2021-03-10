Барнаульцы смогут посетить продовольственные ярмарки

10 марта 10:46 2021

Продовольственные ярмарки будут работать в пригороде Барнаула в субботу, 13 марта 2021 года.

Фото Андрея Чурилова

С 10.00 до 14.00 все желающие смогут посетить ярмарочные площадки и приобрести мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, масло, сахар и прочую продукцию от алтайских производителей, пишет пресс-служба мэрии.

Площадки будут расположены по следующим адресам:

Индустриальный район
ул. Балтийская, 116,
м/р Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16в.

Ленинский район
п.Научный городок

Октябрьский район
пр. Ленина, 152

Центральный район
с. Лебяжье — ул. Центральная, 65а,
м/р Затон — ул. Водников, 11.

Барнаульцев просят соблюдать масочный режим.

Телефон для справок 37-04-64.

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