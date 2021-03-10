Барнаульцы смогут посетить продовольственные ярмарки

Продовольственные ярмарки будут работать в пригороде Барнаула в субботу, 13 марта 2021 года.
С 10.00 до 14.00 все желающие смогут посетить ярмарочные площадки и приобрести мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, масло, сахар и прочую продукцию от алтайских производителей, пишет пресс-служба мэрии.
Площадки будут расположены по следующим адресам:
Индустриальный районул. Балтийская, 116,м/р Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16в.
Ленинский районп.Научный городок
Октябрьский районпр. Ленина, 152
Центральный районс. Лебяжье — ул. Центральная, 65а,м/р Затон — ул. Водников, 11.
Барнаульцев просят соблюдать масочный режим.
Телефон для справок 37-04-64.