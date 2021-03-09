Зрите в оба: специалисты – о глаукоме

Врачи Алтайской краевой офтальмологической больницы призывают: если вы вдруг стали хуже видеть, то нужно первым делом идти не в оптику за новыми очками, а на обследование к врачу-офтальмологу. Глаукома – одно из наиболее тяжелых глазных заболеваний, которое быстро прогрессирует и в запущенных случаях приводит к необратимой слепоте. И только своевременная диагностика поможет сохранить зрение.

Лариса Дружкова вот уже без малого полвека помогает жителям региона сохранять зрение. Фото Екатерины Доценко

Всемирный день борьбы с глаукомой отмечается в марте. Медики всего мира бьют тревогу: болезнь подкрадывается незаметно и очень опасна. Недуг включает в себя целую группу различных поражений зрительного органа, при которых отмечается постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления, снижение остроты зрения и, самое страшное, атрофия зрительного нерва.

В течение последних лет в нашей стране глаукома является одной из главных причин необратимой слепоты. В настоящее время среди незрячих больных старшего возраста инвалидность по данной причине находится на первом месте.

– Глаукома отличается тем, что долго может протекать бессимптомно, в течение многих лет постепенно унося зрение. Больные могут замечать ухудшения на поздних стадиях, когда их поле зрения сужается до размеров небольшого пятна, как если бы человек смотрел на мир через подзорную трубу, – отмечает заведующая глаукомным отделением краевой офтальмологической больницы Лариса Дружкова.

Заблуждением будет предполагать, что болезнь настигает лишь пожилых людей – глаукоме все возрасты покорны.

– В практике были случаи, когда по поводу глаукомы оперировали даже новорожденных малышей в пятидневном возрасте, – констатирует главный внештатный офтальмолог регионального Минздрава Владимир Лебедев.

Очки – не панацея

В Алтайском крае болезнь лечат в краевой офтальмологической больнице. Здесь существует специализированное глаукомное отделение.

– Половина больных поступает к нам в отделение в запущенных случаях. Главная проблема в том, что даже прооперировав пациента по поводу глаукомы, нормализовав нарушенную гидродинамику глаза, внутриглазное давление, мы, увы, не получаем прозрения. Глаз ослеп потому, что наступила атрофия зрительного нерва, – рассказывает заведующая глаукомным отделением Лариса Дружкова.

Очень важно не затягивать с обращением к врачу и при ухудшении зрения обращаться не в оптику за очками, а к офтальмологу.

– Ранняя диагностика – залог того, что зрение удастся сохранить. Всего-то необходимо, чтобы врач измерил внутриглазное давление и в случае подозрения на глаукому направил больного на дополнительное обследование, – отмечает эксперт.

Люди старше 40 лет должны ежегодно проверять зрение и внутриглазное давление у офтальмолога.

Лариса Константиновна лечит зрение уже полвека и констатирует:

– В последние годы мы болезнь диагностируем все чаще. При этом сократился с 60 до 40 коечный фонд нашего отделения. Я считаю, что это очень мало для десятков тысяч больных края. На сегодня, когда не помогает медикаментозная терапия, единственный выход – это хирургия. В итоге возросла и очередь на операцию. Если больной обратился за помощью, его нужно сразу оперировать, нельзя ждать три месяца с повышенным давлением в глазу. За это время зрение угаснет. Пусть не до слепоты, но больной потеряет одну, две, три строчки таблицы. Это снизит качество его жизни. Очень надеюсь, что ситуация изменится.

Новые технологии

Для лечения пациентов в краевой офтальмологической больнице применяют современные методики глаукомы с имплантацией коллагенового дренажа, имплантацией мини-шунта Ex-Press. В результате таких операций можно рассчитывать на длительную компенсацию уровня внутриглазного давления даже при сложных формах глаукомы. Ежедневно операции проводятся для 10-12 пациентов отделения.

Врачи краевой офтальмологической больницы отмечают: больные сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, глубоким атеросклерозом предрасположены к развитию глаукомы и должны регулярно проходить обследование у офтальмолога. Также стоит обратить повышенное внимание на здоровье своих глаз тем, у кого близкие родственники страдают данным заболеванием.

Советы офтальмолога

Правила сохранения зрения: