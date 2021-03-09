Заместителей главы администрации города назначили в Барнауле. Кто они?

Сразу два новых заместителя главы администрации начали работу в Барнауле 9 марта 2021 года.

Должность заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям теперь занимает Андрей Федоров. А Сергея Пашковского назначили на должность заместителя по городскому хозяйству, пишет пресс-служба мэрии.

Андрей Фёдоров

Федоров Андрей Алексеевич родился 27 апреля 1987 года в Барнауле. В 2009 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2009 году он начал работать на Барнаульском аппаратурно-механическом заводе экономистом по планированию.

В органах местного самоуправления Барнаула Федоров работает с ноября 2009 года, прошел путь с ведущего специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района до заместителя главы администрации города по городскому хозяйству администрации Барнаула.

В 2015 году Награжден Почетной грамотой администрации города Барнаул, в 2018 году поощрен Благодарностью губернатора Алтайского края.

Пашковский Сергей Николаевич родился 26 ноября 1987 года в городе Новый Уренгой Тюменской области.

В 2010 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Больше 9 лет работал в администрации Железнодорожного района Барнаула, прошел путь от специалиста 1 категории управления коммунального хозяйства до первого заместителя главы администрации района.

Награжден Почетной грамотой администрации города в 2017 году и поощрен Благодарностью губернатора Алтайского края в 2018 году.