В Барнауле прошли Всероссийские соревнования по мотогонкам на льду (фоторепортаж)

Два дня на стадионе СШОР «Клевченя» проходили Всероссийские соревнования по мотогонкам на льду, объединившие несколько гонок: краевые соревнования памяти Германа Титова и открытый Кубок ДОСААФ.

Фото Михаила Полубедова.

В заездах приняли участие 16 гонщиков из Алтайского края, Тюменской, Омской, Новосибирской и Иркутской областей, среди них был чемпион Европы из Новосибирска Максим Корчемаха.

Турнир состоит из серии заездов. В каждом заезде, состоящем из четырех кругов, стартует четверо гонщиков. Победитель получает три очка, пришедший вторым – два, третьим – одно, финишировавший последним – ноль, столько же дается за сход с дистанции или вообще не выход на нее, например, по техническим проблемам.

Провести гонку в полном объеме не удалось. Изначально планировалось 40 заездов – по 20 в каждый день. Но лед, залитый для конькобежцев, оказался тонким для спидвея. Под конец каждого дня в виражах его разбивали до такой степени, что соревноваться становилось опасно. В результате гонка останавливалась досрочно, но количества заездов хватило для определения чемпионов и призеров.

По итогам гонки в личном зачете Всероссийских соревнованиях победил Алексей Утусиков из Тюменской области, на втором месте Андрей Котенёв, на третьем – Максим Корчемаха (оба из Новосибирска).

В зачет соревнований памяти Германа Титова шли результаты только местных мотоциклистов. В результате Евгений Максимов занял первое место, Никита Яблочкин и Сергей Михалёв на втором и третьем соответственно. В командном зачете открытого Кубка ДОСААФ победили представители новосибирского клуба «СТК Спидвей-Триумф-ТЭИС».

Подробнее о соревнованиях читайте в пятничном номере газеты «Вечерний Барнаул».

Фото Михаила Полубедова, Ярослава Махначева.