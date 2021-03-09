В Барнауле пройдут испытания теплосетей: вода в кранах может окраситься в зеленый цвет

Как рассказали в компании, для поиска утечек в теплоноситель добавят два безопасных для человека химических вещества – «Уранин-А» и «Раффлезия». Оба имеют сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения, их применение согласовывается с Роспотребнадзором. Первый придает воде яркое флуоресцентное зеленое свечение, второй обладает резким медицинским запахом. Окрашивание воды позволяет достаточно быстро обнаружить утечку сетевой воды на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, в тепловых камерах и центральных тепловых пунктах. Это важно, потому что при утечке сетевая вода может попасть в систему и перемешаться с горячей водой, предназначенной для бытовых нужд, что недопустимо.

Специалисты Сибирской генерирующей компании в Барнауле будут искать места утечек и несанкционированного разбора сетевой воды, непригодной для использования в быту, в рамках ежегодных испытаний тепловых сетей. Горячую воду или отопление для этого отключать не будут.

10 марта в контуре барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 специалисты компании добавят в сетевую воду только зеленый краситель «Уранин-А». Его подмешают в воду в контуре ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также в контуре малых котельных. В контуре 14 из 35 котельных, где нет потребителей горячей воды, растворят «Раффлезию». Это вещество, кроме того что позволит выявить утечки за счет своего резкого запаха, еще и дополнительно обработает сетевую воду для предотвращения биологических образований на внутренних поверхностях трубопроводов теплосетей. После того как краситель будет запущен в систему, до 31 марта специалисты будут проводить обходы теплосетей и фиксировать утечки, делать отбор проб сетевой воды и передавать их на исследование в химическую лабораторию Сибирской генерирующей компании.

В компании подчеркнули, что если зеленая вода потечет из крана в квартире, то нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону (3852) 77-52-39.

