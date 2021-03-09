Отдых в детских оздоровительных лагерях организуют в безопасном режиме

С понедельника в Алтайском крае стартовала заявочная кампания на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря. Как будет организовано пребывание детей, почему изменилась цена на путевки и кто имеет право на компенсацию?

Не исключено, что в нынешнем сезоне состоится более четырех смен. Фото Андрея Чурилова

Летнюю оздоровительную кампанию в этом году в регионе планируют начать 3 июня. В настоящее время утвержден реестр площадок, где будет организован безопасный отдых детей – на территории Барнаульского образовательного округа таких загородных оздоровительных учреждений 15 (их перечень, как и список всех аналогичных организаций Алтайского края, размещен на сайте «Алтайские каникулы»).

Список в этом году заметно сократился – в некоторых лагерях по объективным причинам невозможно создать условия, соответствующие всем действующим рекомендациям, они не располагают соответствующий новым правилам материально-технической базой.

Остальные лагеря, которые в июне будут принимать первые смены, заполнят только на 50%. Весь обслуживающий персонал и педагогические работники заедут и выедут в один день с отдыхающими. В течение смены меры эпидемиологического режима будут соблюдаться во всех блоках – во время приема пищи, сна, развлечений. Максимальное количество мероприятий сконцентрируют на свежем воздухе и привлекать к ним станут детей исключительно по отрядам.

Важно, что посторонних в это время на территорию лагеря пускать не будут – даже отменят родительские дни, чтобы лишний раз не рисковать безопасностью.

Согласно предварительным планам, этим летом проведут четыре смены, но не исключено, что их будет больше – если все желающие не смогут отдохнуть в эти сроки, с оздоровительными организациями в частном порядке обговорят более гибкий график сезонов.

Детей в лагерь приедет меньше, но объем мероприятий по обеспечению безопасности, предоставлению полноценного питания, проведению досуга от этого фактора фактически не меняется – сумма затрат осталась на прежнем уровне, просто ее перераспределили. Этим оправдывается стоимость путевок.

Стоимость путевки летом 2021 года составит 18,5 тыс. руб. на 14 дней и 27,5 тыс. руб. – на 21 день.

Однако, семьям окажут поддержку – на софинансирование стоимости путевок в этом году в краевом бюджете предусмотрено более 164 млн руб. Как сообщают в Министерстве образования и науки региона, поддержку из этих средств в размере 6300 руб. получат все родители и законные представители детей от 6,5 до 15 лет включительно. Дополнительно сотрудники краевых государственных учреждений получат 4350 руб. Кроме того, многодетным семьям, направившим одновременно на отдых в загородные лагеря региона троих и более детей от 6,5 до 15 лет (включительно), на первых двух детей положено по 6300 руб. на каждого, третий и каждый последующий отдохнут в лагере бесплатно.

Дополнительные средства в краевом бюджете предназначены для поддержки самих лагерей – около 25 млн руб. на материально-техническую базу и еще 30 млн руб. на точечный ремонт муниципальных загородных лагерей.

Вместе с тем структурировать летний детский отдых планируют и в черте Барнаула. В частности, в этом году восстанавливают работу так называемых пришкольных лагерей, они тоже будут работать только наполовину от возможной вместимости. Также учтут опыт прошлого нестандартного года. Представители общественных организаций вновь организуют уличные массовые мероприятия. Продолжат работать цифровые развлечения, которыми занимали детей летом 2020 года. На сайте «Алтайские каникулы» продолжат работать уже всем знакомые программы, а также будут разработаны новые – такой формат продолжает оставаться интересным для 20-30% ребят.