Культ Прекрасной Дамы и зачем женщинам в Средние века нужны были лошадиные копыта

В преддверии Международного женского дня участники Клуба исторических реконструкторов поведали барнаульцам о положении средневековых женщин в обществе, их одежде, занятиях, хобби.

Костюмы кампфрау воссозданы по историческим источникам участниками клуба. Фото из архива Клуба исторических реконструкторов

Ведущий лекции Никита Бекренёв давно изучает историю Средних веков. На очередной встрече он рассказал, как изменились женские идеалы в Средние века.

Больше всего вопросов у слушателей вызвали взгляды людей прошлого на брак. Например, тот факт, что в законах средневековой Англии была прописана возможность развестись с женой, если у нее… холодные ноги.

– Когда очень хочется развестись, но нет причин, – комментируют пораженные слушатели.

– А в каких случаях женщина могла развестись с мужчиной? Если он ее бил? – уточняют присутствующие.

– Иной раз можно прочитать в литературе, что бить жену разрешалось, но не до крови, – отвечает Бекренёв. – В других источниках говорится, что даже если муж окропил руки кровью, но привел женщину в чувство и она не умерла – то ничего страшного не случилось. Иной раз данные прецеденты можно было довести до суда и до развода. Но как правило, развод мог инициировать только мужчина. Самая весомая причина – бездетность.

Что делать, если тебе подарили целое поселение, скрывали ли дамы своих рыцарей-воздыхателей от мужей, как защищать свои интересы в суде и какие женщины были почти равны в правах с мужчинами – те вопросы, которые задают лектору участники встречи. В процессе обсуждения выясняется, что самой защищенной категорией населения были вдовы.

– После того как женщина лишалась своего мужа, она обязательно получала «вдовью долю» – то есть треть от всего имущества. Также во многих землях было оговорено законом, что вдова владела своим приданым. И если права вдов как-то попирались, их интересы защищала церковь, – перечисляет директор Клуба исторических реконструкторов. – Незамужние женщины тоже обладали некоторыми правами: если такая женщина занималась торговлей, то она сама платила налоги, сама заключала сделки – если умела писать, конечно. За замужнюю всем этим занимался муж. Например, если женщина в Англии имела статус пэра, то есть могла заседать в Парламенте, то от ее имени там заседал муж.

Многое объяснялось религиозностью людей, объясняет Никита Бекренёв.

– С точки зрения религии мужчина – это активное начало, а женщина – пассивное, – отмечает он в самом начале лекции. – И когда рыцарь выбирал Даму сердца, для него она была живым воплощением Девы Марии. То есть происходило отождествление религиозного идеала с идеалом земным. Выглядеть она могла как угодно, но она была прекрасна, как Дева Мария.

В библиотеке имени Шишкова большая подборка книг о жизни средневековых женщин. Фото предоставлено краевой библиотекой имени Шишкова

Что интересно, в развитом Средневековье к женщине предъявляется больше требований, чем в раннее время.

– Если мы посмотрим на гравюру XVI века, как должна выглядеть идеальная жена, чтобы попасть в рай, то примерный перевод текста здесь гласит, что у женщины должны быть ястребиные глаза, дабы неустанно бдить, присматривая за желающими покуситься на ее честь, уши, дабы слушать Слово Божие, рот на золотом замке, дабы с уст не слетало оскорбительных слов, зеркало в правой руке, в котором отражается распятье – лучшее средство от гордыни, кувшин в левой руке, дабы помогать нуждающимся, голубка на груди – символ супружеской верности, пояс из змей, который уберегает от склок, и лошадиные копыта… как вы думаете, для чего?

– Чтобы тащить все это на себе! – доносится предположение из зала.

– Вы практически правы, – улыбается лектор. – Лошадиные копыта – дабы твердо стоять на стезе добродетели. То есть средневековые служители церкви представляют себе достойную женщину как вот такой интересный персонаж с большим багажом.

Никита Бекренёв: «Всем заинтересовавшимся рекомендую почитать «Осень Средневековья» Йохана Хёйзинги и «Жизнь и развлечения в Средние века». Читайте про Элеонору Аквитанскую, про Марию Медичи, про Жанну Д’Арк – можно без труда найти интересных женщин Средневековья, коих было множество. В библиотеке имени Шишкова большая подборка книг на эту тему».

Отвоевывать себе профессии, считавшиеся неженскими, представительницы слабого пола начали уже тогда. Так, женщинам разрешалось трудиться в пивоварнях или давить виноград, а дегустаторами были исключительно мужчины. Однако в средневековых источниках упоминается одна женщина, работавшая на дегустации пива – случай по тем временам неслыханный. Дамы становились капитанами пиратских кораблей, вели торговые дела. За долгие годы многое изменилось: сегодня сложно себе представить, что когда-то профессия портного была строго мужской.

Отдельной категорией были так называемые кампфрау – жены наемников, сопровождающие своих супругов на войне. У наемников в целом было много привилегий, а уж женщине, живущей в военном лагере, жилось в разы лучше, чем простой крестьянке. Семьи наемников не платили налога на жилье, а жалованье получали приличное. Поэтому кампфрау были обеспечены добротными нарядами. Кстати, именно такие наряды часто воссоздают участники и участницы Клуба исторических реконструкторов.

Не обошлось и без обсуждения рыцарских идеалов и культа Прекрасной Дамы.

– Да, куртуазная любовь была распространена только в высшем сословии. Но нельзя сказать, что культ Прекрасной Дамы появился от безделья. Это была идеологическая подпитка на подвиги. Ради кого их совершать, ради короля? Понятия Отечества еще нет, земли раздроблены, и человек эпохи Средневековья не является ни патриотом, ни гражданином. Мотивы для подвигов у него могут быть только личные. А личные подвиги во имя Прекрасной Дамы – это все поймут, это поощряется, – рассуждает лектор. – В XV веке куртуазная любовь отживает свое, и люди начинают иначе смотреть на различные формы взаимодействия полов.