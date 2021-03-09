Культ Прекрасной Дамы и зачем женщинам в Средние века нужны были лошадиные копыта

В преддверии Международного женского дня участники Клуба исторических реконструкторов поведали барнаульцам о положении средневековых женщин в обществе, их одежде, занятиях, хобби.
Ведущий лекции Никита Бекренёв давно изучает историю Средних веков. На очередной встрече он рассказал, как изменились женские идеалы в Средние века.
Больше всего вопросов у слушателей вызвали взгляды людей прошлого на брак. Например, тот факт, что в законах средневековой Англии была прописана возможность развестись с женой, если у нее… холодные ноги.
– Когда очень хочется развестись, но нет причин, – комментируют пораженные слушатели.
– А в каких случаях женщина могла развестись с мужчиной? Если он ее бил? – уточняют присутствующие.
– Иной раз можно прочитать в литературе, что бить жену разрешалось, но не до крови, – отвечает Бекренёв. – В других источниках говорится, что даже если муж окропил руки кровью, но привел женщину в чувство и она не умерла – то ничего страшного не случилось. Иной раз данные прецеденты можно было довести до суда и до развода. Но как правило, развод мог инициировать только мужчина. Самая весомая причина – бездетность.
Что делать, если тебе подарили целое поселение, скрывали ли дамы своих рыцарей-воздыхателей от мужей, как защищать свои интересы в суде и какие женщины были почти равны в правах с мужчинами – те вопросы, которые задают лектору участники встречи. В процессе обсуждения выясняется, что самой защищенной категорией населения были вдовы.
– После того как женщина лишалась своего мужа, она обязательно получала «вдовью долю» – то есть треть от всего имущества. Также во многих землях было оговорено законом, что вдова владела своим приданым. И если права вдов как-то попирались, их интересы защищала церковь, – перечисляет директор Клуба исторических реконструкторов. – Незамужние женщины тоже обладали некоторыми правами: если такая женщина занималась торговлей, то она сама платила налоги, сама заключала сделки – если умела писать, конечно. За замужнюю всем этим занимался муж. Например, если женщина в Англии имела статус пэра, то есть могла заседать в Парламенте, то от ее имени там заседал муж.
Многое объяснялось религиозностью людей, объясняет Никита Бекренёв.
– С точки зрения религии мужчина – это активное начало, а женщина – пассивное, – отмечает он в самом начале лекции. – И когда рыцарь выбирал Даму сердца, для него она была живым воплощением Девы Марии. То есть происходило отождествление религиозного идеала с идеалом земным. Выглядеть она могла как угодно, но она была прекрасна, как Дева Мария.
Что интересно, в развитом Средневековье к женщине предъявляется больше требований, чем в раннее время.
– Если мы посмотрим на гравюру XVI века, как должна выглядеть идеальная жена, чтобы попасть в рай, то примерный перевод текста здесь гласит, что у женщины должны быть ястребиные глаза, дабы неустанно бдить, присматривая за желающими покуситься на ее честь, уши, дабы слушать Слово Божие, рот на золотом замке, дабы с уст не слетало оскорбительных слов, зеркало в правой руке, в котором отражается распятье – лучшее средство от гордыни, кувшин в левой руке, дабы помогать нуждающимся, голубка на груди – символ супружеской верности, пояс из змей, который уберегает от склок, и лошадиные копыта… как вы думаете, для чего?
– Чтобы тащить все это на себе! – доносится предположение из зала.
– Вы практически правы, – улыбается лектор. – Лошадиные копыта – дабы твердо стоять на стезе добродетели. То есть средневековые служители церкви представляют себе достойную женщину как вот такой интересный персонаж с большим багажом.
Никита Бекренёв: «Всем заинтересовавшимся рекомендую почитать «Осень Средневековья» Йохана Хёйзинги и «Жизнь и развлечения в Средние века». Читайте про Элеонору Аквитанскую, про Марию Медичи, про Жанну Д’Арк – можно без труда найти интересных женщин Средневековья, коих было множество. В библиотеке имени Шишкова большая подборка книг на эту тему».
Никита Бекренёв:
«Всем заинтересовавшимся рекомендую почитать «Осень Средневековья» Йохана Хёйзинги и «Жизнь и развлечения в Средние века». Читайте про Элеонору Аквитанскую, про Марию Медичи, про Жанну Д’Арк – можно без труда найти интересных женщин Средневековья, коих было множество. В библиотеке имени Шишкова большая подборка книг на эту тему».
Отвоевывать себе профессии, считавшиеся неженскими, представительницы слабого пола начали уже тогда. Так, женщинам разрешалось трудиться в пивоварнях или давить виноград, а дегустаторами были исключительно мужчины. Однако в средневековых источниках упоминается одна женщина, работавшая на дегустации пива – случай по тем временам неслыханный. Дамы становились капитанами пиратских кораблей, вели торговые дела. За долгие годы многое изменилось: сегодня сложно себе представить, что когда-то профессия портного была строго мужской.
Отдельной категорией были так называемые кампфрау – жены наемников, сопровождающие своих супругов на войне. У наемников в целом было много привилегий, а уж женщине, живущей в военном лагере, жилось в разы лучше, чем простой крестьянке. Семьи наемников не платили налога на жилье, а жалованье получали приличное. Поэтому кампфрау были обеспечены добротными нарядами. Кстати, именно такие наряды часто воссоздают участники и участницы Клуба исторических реконструкторов.
Не обошлось и без обсуждения рыцарских идеалов и культа Прекрасной Дамы.
– Да, куртуазная любовь была распространена только в высшем сословии. Но нельзя сказать, что культ Прекрасной Дамы появился от безделья. Это была идеологическая подпитка на подвиги. Ради кого их совершать, ради короля? Понятия Отечества еще нет, земли раздроблены, и человек эпохи Средневековья не является ни патриотом, ни гражданином. Мотивы для подвигов у него могут быть только личные. А личные подвиги во имя Прекрасной Дамы – это все поймут, это поощряется, – рассуждает лектор. – В XV веке куртуазная любовь отживает свое, и люди начинают иначе смотреть на различные формы взаимодействия полов.
Эта встреча – вторая в таком формате. Следующую подобную лекцию планируют провести в апреле, но с обсуждением уже других сторон жизни средневековых горожан.