Единороссы поздравили жительниц Барнаула на улицах города

Женщины получили от активистов Барнаульского местного отделения «Единой России» букеты тюльпанов.

Фото пресс-службы местного отделения партии “Единая Россия”

Вместе с ростовыми куклами-медведями и волонтерами на улицы города вышли секретарь местного отделения, депутаты «Единой России» в Алтайском краевом Заксобрании и Барнаульской гордуме.

Поздравления от Юрия Еремеева, Дмитрия Аганова, Дмитрия Абалымова, Дмитрия Ильиных, Ивана Огнева и Сергея Струченко жительницы Барнаула принимали в микрорайоне Новосиликатный, рядом с крупными торговыми центрами города.

«Неожиданный и очень приятный сюрприз с самого утра», — так оценили акцию барнаульских единороссов жительницы краевой столицы.

– С дочками пошли покупать себе подарки, а тут, на подходе к торговому центру, такой приятный сюрприз. Зарядили нас позитивом на весь день, – поделилась многодетная мама Екатерина.

По словам партийцев, выбор дарить женщинам именно тюльпаны не случаен. На языке цветов тюльпан означает признание в любви и восхищение.

– Именно об этих чувствах мы хотели рассказать нашим прекрасным женщинам, – сказал Еремеев.

Всего партийцы раздали несколько тысяч букетов тюльпанов во всех районах Барнаула.