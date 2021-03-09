Больше 40 км дорог отремонтировали в Барнауле в 2020 году

Об этом стало известно на расширенном аппаратном совещании у главы города.

Отчёт по итогам работы дорожно-благоустроительного комплекса в 2020 году и задачам на 2021 год представил первый заместитель главы администрации Анатолий Воронков.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле отремонтировали 40 участков дорог на общей площади более 360 тысяч квадратных метров, общей протяжённостью 39,5 км, за 1 млрд 217 млн рублей. Деньги были получены из бюджетов всех уровней. Всего в Барнауле отремонтировали 43 километра дорог, что позволило увеличить долю их протяженности.

В 2021 году планируется выполнить ремонт на 22 участках дорог (29,26 км).

В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020–2024 годы в прошедшем году в Барнауле на улице Взлётной , от улицы Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского, построили дорогу для проезда автомобилей.

В 2021 году планируется завершить уже начатое строительство дороги по проезду Северному Власихинскому, от проспекта Энергетиков до Павловского тракта.

На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация для строительства в 2022 году дорог по ул. Христенко, от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова, ул. 280-летия Барнаула, от ул. Солнечная Поляна до ул. 65 лет Победы, малого Павловского тракта, от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского. Ввести объекты планируется в 2023 году. Увеличение площади автодорог по итогам завершения программы составит 30 тысяч квадратных метров.

В рамках адресной инвестиционной программы Барнаула в 2020 году построили дорогу по ул. Солнечная Поляна, от дома № 99 до ул. Взлетной. Адресная инвестиционная программа города в 2021 году будет продолжена строительством дорог, тротуаров и освещения в поселке Лесном.

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» планируется построить дорогу по ул. 65 лет Победы, дороги по проспекту Энергетиков.

Продолжается работа по ремонту дорог в сельских поселениях и микрорайонах частной застройки. За год отремонтировано 43 участка дороги.

Особое внимание уделялось текущему ремонту улично-дорожной сети. В 2020 году ремонт выполнен на площади почти 47 тысяч квадратных метров, уложено около 7 тысяч тонн асфальта. Ремонт тротуаров выполнен на площади 16,9 тысяч квадратных метров.

Всего на дорожное хозяйство Барнаула в 2020 году было направлено 2 миллиарда 157 миллионов рублей.