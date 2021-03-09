Барнаул вошел в пятерку лучших городов России по отзывам туристов

Столица Алтайского края расположилась на 4 месте рейтинга. Такие данные опубликовало РИА Новости со ссылкой на сервис Tvil.ru.

Красоты Барнаула видят и оценивают не только обычные туристы, но и приезжающие в город представители бизнеса и органов государственной власти. Фото Ярослава Махначёва

Города, которые вошли в перечень лучших России, получали хорошие отзывы в 2020 и 2021 годах. Список составлялся и на основании данных бронирования жилья.

Вместе с Барнаулом в списке лучших российских городов по положительным отзывам туристов оказались Саратов, Омск, Томск и подмосковный Чехов. Также в топ вошли Железноводск (Ставропольский край), Йошкар-Ола, поселок Листвянка в Иркутской области и город Гудаута в Абхазии.