Алексей Смертин стал победителем экстремального марафона на льду Байкала

Уроженец Барнаула, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин преодолел 42 километра за 3 часа 29 минут 15 секунд.

XVII Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» прошёл 28 февраля 2021 года. Участие в нём приняли 80 человек из России, Франции, Швейцарии, Польши, Японии, Украины, Антигуа. В их числе был бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин. Он стал победителем забега.

«Лицо немного уставшее, но довольное. Удалось выиграть. Я безумно счастлив, потому что получилось стать первым в другом виде спорта», — сообщил Алексей в своём аккаунте в Instagram.

Известно, что спортсмены бежали по снегу и льду при температуре от -25 до -17 градусов из Листвянки Иркутской области до Переемной республики Бурятия.