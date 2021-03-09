4 марта состоялся лыжный переход, посвященный памяти бойцов 28-й отдельной лыжной бригады

На 15-километровый маршрут Барнаул – Лебяжка – Мохнатушка – Черницк – вышли 29 человек из поисковых отрядов «Ориентир», «Искра», «Память» и кадеты Барнаульского кадетского корпуса. После трехчасового лыжного перехода ребята на автобусах приехали в село Зимари Калманского района, откуда в 1943 году бойцы 28-й отдельной лыжной бригады, получив боевое знамя, отправились на фронт.

Участники перехода прошли 15 км по маршруту, на котором в 1942 году тренировались бойцы 28-й особой лыжной бригады. Фото Михаила Полубедова

Ура, дошли!

Лыжный пробег начался от Лесного тракта в Барнауле. Часть маршрута ребята прошли по трассе «Лыжня здоровья», далее от села Лебяжье по лесу, а километра полтора довелось тропить лыжню по целине, хотя спортивные лыжи к этому совсем не приспособлены. 14-17-летние подростки не жаловались на усталость. Если падали, выбирались из сугробов самостоятельно, а кадеты подбадривали ребят песней. Пели романсы, современные песни о Родине, военные и строевые, при этом даже не сбили дыхание. Ожидавшая прибытия лыжников команда сотрудников Краевого дворца молодежи увидела бодро выходящую из леса группу, в которой случайно прозвучал девчачий писк: «Ура, дошли, живые!» Парни же, которых среди поисковиков всегда больше, вели себя более сдержанно:отстегивали ботинки с креплений лыж, очищали их от снега и собирались отрядами.

– Я участвовал в лыжном пробеге, когда сам был еще кадетом, – рассказал Олег Чинцов, воспитатель Барнаульского кадетского корпуса. – Это было в 2002 году в Новосибирске на Обском водохранилище, куда съезжались команды со всего Сибирского федерального округа. Раньше такие пробеги посвящались сибирским лыжным бригадам, которых было сформировано три – новосибирская, омская и наша, барнаульская. В этом году памятное мероприятие впервые проходит на территории Алтайского края, и мы очень рады в нем участвовать, тем более что в ноябре 2020 года у нас сформирован свой поисковый отряд «Ориентир». За спортивную подготовку я не переживал и горжусь тем, что кадеты показали настоящий боевой дух.

13-летний кадет Даниил Николин участвовал в лыжном пробеге по специальному допуску, поскольку в лыжный переход брали школьников по достижении 14 лет. Тем не менее он не стал обузой для старших товарищей и прошел весь маршрут на «отлично».

– Я не устал, мы шли в спокойном темпе, а не как на соревнованиях, – поделился юный поисковик. – Пробег очень понравился, настроение замечательное, но, если бы за спиной висела скатка, да еще и оружие, думаю, что не дошел бы. Никакие рассказы и презентации не смогут передать личные ощущения, я теперь понимаю, в каких условиях жили и готовились к войне наши земляки.

Подвиг поисковиков

Долгие годы воинский путь 28-й отдельной лыжной бригады был практически забыт. Будто и не было Дмитриев-Севской наступательной операции, в которой погибло две трети алтайской бригады. Все изменилось в 1979 году, когда по поручению крайкома комсомола в средней школе села Зимари был создан кружок «Красный следопыт» под руководством Ларисы Михеевой.

Школьники не только разыскали в Алтайском крае оставшихся в живых бойцов 28-й бригады, но и организовали встречу с ними. Они долгое время переписывались с легендарным комбригом Василием Баклаковым, побывали в Севске на местах сражений земляков, вместе с ветеранами прошли пешком путь от Зимарей до 18-го разъезда, где тренировались в 1942 году наши бойцы. Собранные следопытами материалы, как и результаты работы поискового сводного школьно-студенческого отряда «Сибиряк», легли в основу книги «Весна сорок третьего: алтайские лыжники в боях за Севск», автором которой является руководитель Алтайского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Дмитрий Вейн.

В лыжных переходах памяти бойцов 28-й отдельной лыжной бригады в феврале-марте 2021 года приняли участие более 100бойцов поисковых отрядов и кадетов из восьми муниципальных образований Алтайского края.

В сельской школе села Зимари есть уголок боевой славы, где участники лыжного перехода пообщались с Ларисой Михеевой и увидели подлинные фотографии и вещи бойцов 28-й бригады.

– В Севск мы ездили 40 лет назад, – рассказала Лариса Михеева. –Привезли оттуда огромное количество экспонатов, которые нашли на земле. Мы ездили с нашими ветеранами, встречались с местными жителями, посетили лесной массив Квадратная роща, где наши земляки приняли самый страшный бой. Боец 28-й бригады Матвей Филиппович Петров потерял на войне ногу, но нашел в себе силы на эту поездку. А какие истории мы собрали, без слез невозможно рассказывать. Например, о медсестре Любе Захаровой, которая записалась в бригаду, добавив к своим 16 годам два года. Худенькая, невысокая, она писала нам, что когда однополчане шли в атаку, молила Бога о том, чтобы их если ранило, то легко, так как вытащить с поля боя крупных мужчин ей было не по силам. Наша работа шла от сердца, и мы очень рады, что собранный материл не пропал, что о наших земляках вышла книга. Это правильно, что люди узнают, какие тяготы вынесли солдаты 28-й отдельной лыжной бригады, через что они прошли, чтобы завоевать для Родины победу. Много лет назад мы пытались представить себя на их месте и не смогли.

Алина Бейс и Елена Конюхова из поискового отряда «Память» участвовали в поисковой экспедиции в 2019 году в Ленинградской области.

– Экспедиция – это трудно, нам было по 14 лет, и мы не только принимали участие на раскопах, но и сами себе готовили пищу, поддерживали порядок в лагере, – поделились девушки. – У тех, кто побывал в такой экспедиции, как правило, два пути: они либо остаются в поиске навсегда, либо уходят совсем. Наш отряд поднял в последней экспедиции останки трех бойцов, мы прочувствовали свой долг перед солдатами Великой Отечественной войны так глубоко, что готовы участвовать в любом мероприятии, связанном с памятью о войне.

Памятное мероприятие завершилось возложением цветов к Мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Зимари. Фото Михаила Полубедова

Подвиг лыжников

В августе 1942 года в Барнауле началось формирование 28-й отдельной лыжной бригады. Командиром был назначен майор Василий Баклаков, опытный фронтовик, который командовал лыжным батальоном еще в финскую войну, был тяжело ранен в боях под Ельней в сентябре 1941-го.

Формировалась бригада примерно в семи километрах от Барнаула, в сосновом бору. Личный состав жил здесь же, в землянках. Когда в декабре выпал снег, к ежедневным марш-броскам и огневой подготовке добавились лыжные походы по пересеченной местности, стрельба на ходу с лыж, в том числе и ночью. Василий Баклаков готовил людей к партизанской войне и выживанию в условиях окружения.

14 января 1943 года 28-я бригада тремя эшелонами убыла на фронт. У города Ефремова Тульской области личный состав выгрузился и на лыжах двинулся к передовой. 9 февраля бригада была включена в состав конно-стрелковой группы 65-й армии Центрального фронта, которая получила задачу перейти в наступление на город Севск Брянской области и выйти в тыл немецкой группы армий «Центр». Из-за буранов и удаленности коммуникаций войска вводились в бой прямо с марша – измотанные, с минимальным количеством боеприпасов.

Боевое крещение 28-я бригада приняла у украинского села Марчихина Буда. Лыжники атаковали его ранним утром, в пургу, и два батальона разгромили крупный гарнизон противника, стремительно двинулись вглубь их расположения, освобождая деревню за деревней. К сожалению, ни развить, ни закрепить этот успех было нечем.

Враг стянул к месту прорыва моторизованные части и пехоту, снятые с других участков фронта. К 25 марта в бригаде почти закончились боеприпасы и продовольствие. Под натиском противника потрепанные подразделения медленно отходили к реке Сев. Однако и враг понес огромные потери, его наступление было задержано, образовалась центральная часть Курской дуги.