Хорохординский десант. Сегодня в Пензе стартует чемпионат России по спортивной гимнастике, где впервые выступят сразу четверо воспитанников школы Хорохордина

Сергей Найдин и Денис Юров выступят на чемпионате России. Фото Ярослава Махначёва.

Смена растет

Начало 2021 года для СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина получилось удачным. Например, с 22 по 26 февраля в Ленинске-Кузнецком проходило первенство СФО среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В общей сложности наши спортсмены завоевали 13 медалей, это второй результат после хозяев соревнований.

– Многие спортсмены впервые выступали в новой возрастной группе, – рассказывает Евгений Кожевников. – Нужно было проверить их готовность и по возможности пройти отбор на первенство России. Задачу мы выполнили с запасом.

Максим Кохановский (третье место в многоборье, вторые – в упражнениях на коне и перекладине) впервые выполнил программу мастера спорта, Сергей Жабин (золото на брусьях, серебро на перекладине) – кандидата в мастера, Кирилл Пузиков (золото на брусьях, серебро в опорном прыжке) – I спортивного разряда. Теперь Сергей и Кирилл ждут оформления документов, Максиму, чтобы получить звание мастера спорта, нужно в течение года еще раз выполнить норматив на соревнованиях такого же уровня или выше.

Изумительно выступила в Ленинске-Кузнецком Дарья Ожигова, подтвердившая норматив мастера спорта и ставшая абсолютной чемпионкой в многоборье, а потом победившая в вольных упражнениях и взявшая второе место на бревне. Теперь она вместе с Кохановским и Пузиковым выступит на первенстве России, которое пройдет в конце марта в Пензе.

Через призму Олимпиады

В Пензе сегодня стартует и главный гимнастический старт года – чемпионат России, который во многом будет определяющим в борьбе за путевки на Олимпиаду в Токио.

Российскому чемпионату предшествовало испытание сибирского уровня, прошедшее в недавно открывшемся новосибирском гимнастическом комплексе. Теперь именно этот объект, которому в июне предстоит принять Кубок России, считается лучшим гимнастическим центром в стране по размерам, качеству оборудования и другим параметрам.

– Перед девчонками ставилась задача войти в тройку – в итоге в командном зачете они перевыполнили план, заняв второе место, – рассказывает Кожевников.

Причем сделали это наши спортсменки в усеченном составе. По регламенту, в составе команды шесть человек, в зачет идут выступления четверки лучших. В команде края в итоге оказались лишь четыре гимнастки – воспитанницы барнаульской школы Кристина Стародубова, Арина Ищук и Ульяна Беспалова, а также рубцовчанка Анна Прыткова. Права на ошибку не было ни у кого, тем ценнее показанный результат. Мужская команда (барнаульцы Никита Губушкин и Денис Юров, рубцовчане Роман Зинченко и Егор Каюшкин) заняла четвертое место.

В личном зачете впервые чемпионом СФО в многоборье стал Денис Юров. Кристина Стародубова в этом же виде явилась бронзовым призером, а Арина Ищук заняла пятое место. Все трое, а также Сергей Найдин, на чемпионате СФО не выступавший и находившийся на базе сборной России, и будут защищать честь края в Пензе на чемпионате страны как в личном зачете, так и в составе команды СФО.

– Для девушек шестое место в командном зачете будет отличным результатом. Если преодолеют квалификацию в личных выступлениях – уже хорошо, надо быть реалистами. У нас и так от школы больше всех девчонок в команде СФО, – говорит Евгений Кожевников.

С задачами парней все гораздо сложнее, слишком уж большая конкуренция в мужской гимнастике страны. Все будет зависеть от состояния и наших ребят, и от соперников.

– Юров восстановился после травмы, но еще сырой, – рассказывает директор СШОР Хорохордина. – У Найдина все хорошо, проблем со здоровьем нет, но еще продолжается рост, ему только 19 лет, только прирастает настоящая мужская сила. Он здорово подтянул комбинации, но не хватает стабильности. Отстающий снаряд – кольца, что не дает серьезно бороться в многоборье. В командном зачете задача – быть в тройке. В личном первенстве, если из них кто-то попадет в восьмерку, будет замечательно.

Тренеры смотрят на предстоящий чемпионат России через призму Олимпиады. И хотя состав в основном уже определен, есть четверка опытных сборников – Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский и Иван Стретович, Евгений Кожевников считает, что сбрасывать Юрова и Найдина со счетов не стоит.

– Конкуренция большая, но и глобального разрыва между спортсменами нет, все очень близко. Четверка лидеров однозначна, а по остальным спортсменам вопросы остаются, так что все возможно, – уверен Евгений Вениаминович.

Кадры и площади

Еще осенью, после простоя из-за пандемии, директор школы говорил, что воспитанники сдали позиции. Как удалось так быстро их вернуть?

– Спад за лето у нас действительно был. Долгое время зал был закрыт, потом разрешили тренировки на улице, что нам не слишком помогло. Решали, как могли, эту проблему, кого-то отправляли на сборы. Осень здорово отработали, хорошо, что краевое Министерство спорта все-таки оперативно открыло залы для членов сборных, не было лишних перестраховочных месяцев, как в других городах, – говорит Кожевников.

СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина восемь лет (до этого она была отделением СШОР № 3), все эти годы ее воспитанники были среди членов сборных команд России. Сейчас школа является ведущим гимнастическим центром в крае. В последние четыре года СШОР Хорохордина удалось решить и тренерскую проблему, появились молодые кадры.

– В гимнастике с тренерами всегда было сложнее, чем с другими видами спорта. Во-первых, это технически сложный вид спорта, во-вторых, школа в городе одна, не все выпускники хотят быть тренерами, кто-то уезжает в другие регионы, – рассказывает директор.

СШОР Сергея Хорохордина – лучшая гимнастическая школа Сибири. Фото Ярослава Махначева.

У школы выстроены хорошие рабочие отношения с педуниверситетом, сейчас в школе Хорохордина уже работают ее воспитанники, магистранты АлтГПУ Мария Нечаева, Арина Шарапова и Тарас Емельяненко, студентка Ольга Хлыстунова. Но основной результат, как отмечает Кожевников, пока еще дают все-таки тренеры старшего поколения.

В феврале Федерация спортивной гимнастики России подтвердила выделение 7 млн руб. на приобретение гимнастических снарядов в СШОР Сергея Хорохордина на условиях софинансирования – краевое Министерство спорта на эти же цели направит 3,7 млн руб. На средства Федерации гимнастики страны планируется купить ковер для вольных упражнений, мужские брусья и полностью заменить всю обкладку гимнастических снарядов. Женские брусья, коня, бревно приобретут за счет региональных средств, кольца берет на себя Федерация гимнастики Алтайского края. Как говорит Евгений Кожевников, новый инвентарь будет самым современным, отвечающим олимпийским стандартам.

Увы, все еще остается нерешенным вопрос о строительстве нового зала для школы или хотя бы пристройки к имеющемуся помещению, возведенному в 1952 году и не отвечающему современным стандартам. – Во всей Сибири уже новые залы появились – в Новосибирске, в Кемерове, Ленинск-Кузнецкий сносит свой шикарный помост и ставит новый, Северск, Красноярск расширились. Только у нас прежние площади, – говорит Евгений Вениаминович. – А школа при этом, если судить по количеству участников чемпионата России и спортивным результатам, ведущая в Сибири