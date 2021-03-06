Задача – побеждать. Подводим итоги первенства ВХЛ и заглядываем в плей-офф с Александром Усачёвым

ХК «Динамо-Алтай» стал победителем регулярного первенства ВХЛ, в последнем туре в лихом вираже обойдя «Чебоксары». Плей-офф для нашей команды и борьба за главный трофей – Кубок Федерации начнется в конце марта со стадии полуфинала. Сейчас динамовцы готовятся к этим матчам. Мы же поговорили с главным тренером «Динамо-Алтай» Александр Усачёвым о том, что значит для команды победа в регулярке и чего ждать от матчей на вылет, которые для барнаульской команды начнутся 20 марта.

Отдохнули и за работу

Александр Усачёв. Фото Ярослава Махначева.

– Александр Юрьевич, о победе в регулярке говорится много. Но ведь со спортивной точки зрения между первым и вторым местом никакой разницы нет, обе команды начинают плей-офф со второго раунда. Не переоцениваем ли мы значение этого результата?

– Конечно, первое место – это больше вопрос имиджа, престижа. Первыми наши хоккеисты становились очень давно, еще когда я сам играл. А спортсменам всегда хочется победить, хоть это решающий матч, хоть регулярный чемпионат, как бы мы не принижали его ценность. Но вы правы, переоценивать тоже не надо. Мы поздравили друг друга, отдохнули несколько дней и начали готовиться к плей-офф, где будет само интересное. Основная цель – победа в Кубке Федерации.

– Как сейчас готовится команда?

– Сейчас есть время нагрузить силовой подготовкой, работам и на льду, в тренажерном зале, отрабатываем определенные схемы, которые пригодятся в плей-офф, устраняем технические погрешности. Подводка под конкретные игры начнется позже. Конечно, нам бы не помешали контрольные матчи, ждем ответа от «Кузнецких Медведей». Но если они будут распускать команду, то откажутся от игр. Возможно, сыграем с «Омскими Ястребами», но тоже пока неясно по их попаданию в плей-офф МХЛ. Матчи нужны, хотя может так получится, что играть будет просто не с кем.

– Почему не стали селить игроков на сборы перед плей-офф?

– Думаю, эта система уже канула в прошлое. Ребята профессионалы, все понимают. Всё объяснили: несколько дней на отдых, потом начинаем работать. Никаких проблем нет. Лучше находиться в кругу семьи, это раскрепощает. Если запереть на базе, к играм подойдут пустыми, так что не вижу в этом смысла.

Борьба за Кубок

– Кадровые изменения в команде возможны?

– Регламент этого не позволяет, заявка закончилась еще в январе. Из Новокузнецка по договору о сотрудничестве могут приехать Сергей Барбашев, Антон Васильев и Валерий Поляков. Но «Металлург» тоже решает свои задачи, игроки нужны и им. Более вероятно, что приедет Васильев, но его еще надо как-то вписать в состав. А Барбашев в Новокузнецке постоянно играет.

– Как его помощь нам оцените?

– Да что можно сказать по одной игре? (с «Красноярскими Рысями» – прим.авт.). Конечно, ее он здорово провел, дважды забил, причем его гол в овертайме стал победным, но там и партнеры много сделали. Одно могу сказать – у нас и так состав неплохой, хороший коллектив, самим все по силам. У нас и в прошлом году с игроками все было неплохо, а команда ведь изменилась не так сильно, усилившись точечно.

– То есть усиливаться не надо?

– Особо нет, но все покажет результат. Иногда в плей-офф у некоторых как отрезает, не могут забить. Это уже психология. А так микроклимат в команде хороший, все, слава богу, здоровы.

– Есть предпочтения, с кем хотелось бы сыграть в полуфинале?

– Выбор-то не велик. Да с любым соперником надо играть и побеждать, что в полуфинале, что в финале.

– Хорошо, тогда так спрошу: кто в регулярке для «Динамо» был самым неудобным соперником?

– Сложно сказать. Турнир мы прошли ровно, если убрать ту серию поражений в Чебоксарах. Но к этим играм мы объективно были не готовы, в домашних играх с этим же соперником все было по-другому. Но если уж говорить о каких-то командах, то могу отметить «Красноярских Рысей» в сравнении с прошлым сезоном – сейчас это намного более заряженный, агрессивный коллектив. Из шести игр с ними мы проиграли две, одну по буллитам. То есть и их должны обыгрывать.

“Динамо-Алтай” начнет плей-офф с полуфинала. Фото Ярослава Махначева.

– Есть информация, что в случае победы в плей-офф или как минимум выхода в финал в следующем сезоне команду ждет переход в чемпионат ВХЛ. Это не будет давить?

– Это на уровне слухов. Опять же – если есть возможность повышения в классе, зачем акцентироваться на кубке, давайте и так это сделаем. Сейчас спортивная составляющая в этих вопросах уже уходит на второй план.

– Победа – козырь, благодаря которому можно получить финансирование.

– Да надо просто выигрывать, ни о чем не думая. Все разговоры о будущем пока не имеют конкретики. Просто хочется поднять Кубок над головой. Да, у игроков есть зарплаты, премии, но, поверьте, на первом месте у любого спортсмена желание победить. Нам надо выполнить задачу, а остальные вопросы пусть руководство решает.

Рождение команды

– Когда в начале сезона произошла трагедия с вратарями (в конце сентября голкиперы «Динамо-Алтай» Вадим Орехов и Данил Тимченко попали в ДТП, в результате которого Орехов погиб, а Тимченко оказался под следствием – прим.авт), а потом карантин, у вас не было мысли, что про успехи можно забыть?

– Команда как раз и рождается в проблемные ситуации. Карантин нам даже в чем-то пошел на пользу, психологически игроков отпустило. Когда ты вчера еще выходил на лед с человеком, а сегодня его уже нет, сложно тренироваться. За время простоя игроки пришли в себя, команда сплотилась. Но на самом деле было сложно. Регулярный чемпионат прошел по принципу то густо, то пусто. Сначала карантин и три недели без дела, потом месяц хоккейного нон-стопа. Прошлый сезон из-за пандемии досрочно завершился в марте. Подготовку к новому начали в августе, то есть полгода без нормальных тренировок. Только набрали форму, поехали на выезд, оказались на карантине – по сути, снова отпуск посреди сезона. Домашние тренировки – это физкультура, а не профессиональный спорт. Снова надо было набирать кондиции. В декабре мы нашли свою игру. Были отдельные поражения, но тут сказывается специфика чемпионата – четыре игры подряд с одним соперником. То ли тренировать команду, то ли восстанавливать. Поверьте, такой регламент – это очень тяжело и психологически, и физически.

– Вы отметили в начале разговора, что все игроки профессионалы, но, как показала история с вратарями, некоторым контроль не помешал бы.

– Как его на 100 процентов обеспечить, с собой селить их? Ситуация, конечно, страшная, я и свою вину чувствую, но анализируя, думаю – а что делать? Все взрослые люди, наручниками не пристегнешь. На базе закрыть – так если надо, найдут вариант уйти и оттуда, сколько сейчас таких историй рассказывают хоккеисты прошлого поколения, месяцами сидевшие на сборах. И через заборы лазили, и ЧП случались. Бегать за каждым, обнюхивать – это нереально. Зачем тогда такие хоккеисты, если им нельзя доверять.

– К вам лично со стороны руководства претензий или санкций не было?

– Нет. В коллективе, конечно, обсудили все это. На самом деле все понимают, что так нельзя, что это страшно, но надо жить дальше.

“Динамо-Алтай” – победитель первенства ВХЛ сезона 2020/2021.

Студенты вернули интерес к хоккею

– Александр Юрьевич, для вас это второй сезон в должности главного тренера «Динамо-Алтай». Каким был первый?

– Прошлый сезон тоже был сложным. Сначала я совмещал эту работу с подготовкой студенческой команды Student Hockey Challenge, который обязательно надо было выигрывать. Когда турнир закончился, сосредоточился на работе с командой мастеров. Надо было и самому адаптироваться, и людям ко мне привыкнуть. С одними я еще сам выходил на лед, другие меня не воспринимали всерьез – мол, пришел человек со студенческой команды и нас чему-то учит, и такое было. Постепенно все наладилось.

– Само или пришлось беседы проводить?

– Разговаривать всегда надо. Если молчать и обижаться, ничего хорошего не будет. Я человек неконфликтный, стараюсь общий язык со всеми найти, показать людям, что жду того же. А решает все спортивный результат.

– Не обидно, что проект студенческой команды, в который вы вложили столько сил, заглох?

– Он не заглох, команда играет, сейчас идет в сибирской зоне чемпионата страны на втором месте. Просто сменилось поколение. Многие скептически относятся к результатам студенческой команды, а ведь именно благодаря ей край и город повернулись лицом хоккеи. Своими победами ребята обратили внимание на него. Те, кто сейчас помогает внебюджеткой главной команде, начали это делать как раз со студентов. Благодаря этому появилась возможность применить частно-государственное партнерство уже для развития главной команды, большие усилия для этого приложило краевое Министерство спорта, а создатель студенческой команды Михаил Дроздов стал гарантом, что в команде мастеров не будет грязных схем. Внимания к студенческой команде сейчас меньше, тут соглашусь, но они сделали свое дело. Некоторым ребятам из того коллектива мы давали шанс проявить себя в профессиональном хоккее – не получилось. Но мы остались друзьями, общаемся, зла друг на друга никто не держит.