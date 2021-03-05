Зритель не уползет: чем удивляет публику “Театр на подушках”

В Краевом театре кукол прошла необычная лаборатория #подушки.lab в которой впервые в качестве режиссеров выступили артисты, предложившие для постановки свои истории. Результатом этой работы стали шесть спектаклей-эскизов, три из которых в будущем пополнят репертуар «Сказки», предназначенный для публики 0+, то есть для самых маленьких зрителей «Театра на подушках».

В спектакль “Репка”, поставленный Алёной Елясовой, вплетено множество развивающих историй. Фото Михаила Полубедова

С кресел на подушки

Проект «Театр на подушках», рассчитанный на малышей, был придуман в 2018 году. С его помощью маленькие зрители, или как здесь их называют, ползунки, впервые знакомятся с театром как с явлением. Происходит это, как правило, в игровой форме – с песнями, танцами, вовлечением детей в действие без ущерба для сюжета. Наоборот, через игру неискушенная публика учится слушать, вникать в суть сказки, сопереживать происходящему и делать выводы.

– Мы постоянно ищем новые формы работы со зрителями, – говорит директор «Сказки» Надежда Васильева. – Поэтому, создавая «Театр на подушках», мы вдруг захотели пересадить малышей со зрительских кресел на подушки – погрузить их в атмосферу, близкую к домашней. Ведь когда рядом мама, вовсе не страшно поучаствовать в увлекательном действии, проявить себя.

Сегодня афиша «Театра на подушках» состоит из десятка самых разных спектаклей категории 0+. Их сюжет, как правило, связан с игрой, а продолжительность такого интерактива составляет полчаса, не больше. Разумеется, все эти постановки перенесут в новое здание, где специально для малышей приспособлено отдельное пространство. И чем больше здесь будет спектаклей для маленькой публики, тем лучше.

– Лаборатория #подушки.lab как раз призвана пополнить репертуар театра игровыми историями, – поясняет Надежда Геннадьевна. – К тому же, мы решили пойти дальше и привлекли для постановки наши творческие силы – актеров, которым предоставили все необходимые условия для создания спектакля: выделили им специалистов из бутафорских цехов, мастеров по звуку и свету.

Работа лаборатории проходила в несколько этапов. Еще в ноябре артистам предстояло определиться с материалом, художественным оформлением будущей постановки, затем следовал период экспликации – выстраивания режиссерского замысла, после чего стартовал постановочный этап, то есть непосредственная работа с артистами (на это отводилось шесть лабораторных дней).

Интенсивный интерактив

Итогом лаборатории стало шесть спектаклей, над которыми трудились семеро режиссеров (постановку «Легенда о грозном боге Ниаме и его приятеле Анансе» Екатерина Плотникова и Нина Позднякова создавали в тандеме). Работы получились настолько разноплановыми, что членам жюри пришлось вспомнить и о верхнем возрастном пороге «Театра на подушках», который может достигать 5-6 лет.

По итогам лаборатории одобрили к постановке три работы – «Репка», «О глупом мышонке» и «Легенда о грозном боге Ниаме и его приятеле Анансе». Остальные спектакли тоже взяты театром на заметку – вполне возможно, они будут участвовать в грантовых конкурсах алтайского отделения Союза театральных деятелей.

Полностью требованиям театра для малышей отвечала «Репка», созданная Алёной Елясовой по мотивам русской народной сказки. Режиссер вплела в сюжет множество развивающих историй. Так, прежде чем начать спектакль, артистам вместе со зрителями требовалось выложить из букв название сказки, а по ходу действия нужно было отгадать целый ряд загадок об овощах, повторить за персонажами определенный набор движений, подхватить песенку. Актеры Александр Сизиков, Мария Невретдинова и Николай Ченских показали свое умение мастерски работать в самых разных планах – то и дело они представали перед зрителями в качестве героев, обыгрывали появление на сцене новых персонажей, работали с куклами.

Похожий по интенсивности интерактив – сказку «О глупом мышонке» представила режиссер Виктория Бахарева. Причем в знаменитый сюжет Маршака были внесены некоторые коррективы – к примеру, рассказчиками этой истории стали артисты-анархисты в исполнении Анастасии Шарабариной и звукорежиссера Андрея Бессонова, который, кстати, специально для этой сказки написал несколько песен. В эту постановку вовлекали всех зрителей, которые хлопали, пританцовывали, повторяли движения за артистами, пели хорошо всем знакомые слова сказки, переложенные на музыку. Позаботилась режиссер и о финале, который было решено сделать светлым в отличии от истории, рассказанной Маршаком.

Фото Михаила Полубедова

Самым маленьким зрителям был адресован и спектакль Марии Невретдиновой «Зайка идет в садик», рассказывающий о важном этапе адаптации детей в детском саду. На малышей рассчитана и постановка Романа Баталова «Жил на свете слоненок» по известной сказке Геннадия Цыферова. Специально для нее была буквально из бумаги создана очаровательная кукла-марионетка – слоненок, который мог шевелить ушами, размахивать хоботом, передвигать ножками.

Другой объем

Для более взрослую публики предназначен спектакль «Чук и Гек», поставленный Кириллом Груздевым по рассказу Гайдара. В нем недетскими были и декорации, и музыкальные заставки (к примеру, на сцене герои существовали под композицию Виктора Цоя), да и действие не предполагало кукол. Для ползунков такая история явно великовата. Однако режиссер с самого начала предупредил, что его спектакль выбивается из контекста «подушек». И если считать его эскизом, то в будущем эта постановка может вырасти до полноценного спектакля, рассчитанного на младший и средний школьный возраст.

Необычную работу «Легенда о грозном боге Ниаме и его приятеле Анансе» по африканскому эпосу представили Нина Позднякова и Екатерина Плотникова, которая являлась и автором инсценировки.

– В основу сказки легли две легенды африканского племени масаи, – прокомментирована Екатерина. – Конечно, их пришлось немного переработать под нашего зрителя, так как африканские легенды, как правило, довольно жестоки и непривычно физиологичны.

По мнению Нины Поздняковой, как ни странно, работа в паре принесла много плюсов – ведь когда два режиссера движутся в одном направлении, у истории возникает другой объем.

– К тому же нам не хотелось бы ограничивать нашу историю каким-либо возрастом, – поясняет она. – Думаю, этот спектакль предназначен как для детской, так и для взрослой публики.