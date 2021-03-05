Вячеслав Франк провел заседание по вопросам завершения строительства жилого комплекса Парковый

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства жилого комплекса “Парковый” состоялось вечером 4 марта. В нем приняли участие советник главного федерального инспектора по Алтайскому краю, представители Минстроя региона, инспекции строительного и жилищного надзора края, региональных управлений налоговой службы и службы судебных приставов, прокуратуры г. Барнаула и Центрального района, УМВД РФ по г. Барнаулу, Роспотребнадзора Алтайского отделения ПАО Сбербанк, ООО Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк», депутаты Барнаульской городской Думы, руководители органов местного самоуправления города, а также представители инициативной группы участников долевого строительства.

Фото barnaul.org

Жилой восьмиэтажный комплекс из пяти блок-секций по адресу: ул.Парковая, 71 возводит АО СЗ «Барнаулкапстрой» за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк», денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах в банке.

Руководитель Барнаулкапстроя Сергей Шумов доложил о ситуации на объекте. Его строительство осуществляется поэтапно, наибольшая готовность у третьей блок-секции – свыше 80%. Вместе с тем, по словам Сергея Шумова, застройщик – СК «Панорама» практически не работает.

«Подрядчику выплачен аванс, но темпы и организация работ нас не устраивают. Есть намерение сменить подрядчика», – отметил Сергей Шумов.

Поиски компании, которая согласится достроить жилой дом на Парковой, осложняют обстоятельства, связанные с рассмотрением в суде заявления о признании АО СЗ «Барнаулкапстрой» банкротом.

Вячеслав Франк:

“Финансовая ситуация на предприятии сложная. Администрацией города совместно с Барнаулкапстроем прорабатывается несколько вариантов достройки дома по ул. Парковая, 71. Разрабатывается «дорожная карта», которая предусматривает возможные сценарии развития событий. Нами рассматриваются все варианты, чтобы завершить стройку и дать людям возможность получить свое жилье”.

Приглашенных на заседание представителей дольщиков глава города заверил в том, что рабочие встречи с их участием будут проходить в администрации города регулярно.

По итогам заседания комиссии главой города дано поручение профильным комитетам города проработать варианты финансирования достройки объекта с учетом различных вариантов развития ситуации.