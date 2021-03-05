На что посмотреть и за кого поболеть: анонс праздничных спортивных выходных

6 и 7 марта на стадионе СШОР «Клевченя» (бульвар 9 Января, 29-а) пройдут Всероссийские соревнования по зимнему спидвею – гонках на мотоциклах по льду. «Вечерний Барнаул» уже рассказывал о том, как в Барнауле возрождают этот вид спорта.

6 и 7 марта в Барнауле пройдут Всероссийские соревнования по спидвею. Фото Ярослава Махначева.

В соревнованиях примут участие 16 спортсменов из Тюменской, Омской, Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев.

У спортивных мотоциклов в этой дисциплине нет тормозов, шипы на покрышках достигают 28 мм (всего 320 шипов). Алтайский край на соревнованиях представит перворазрядник Никита Яблочкин (Новоалтайск), кандидат в мастера спорта Евгений Максимов (Барнаул), перворазрядник Сергей Михалев.

Начало гонок с 12.00. Ежедневно будет проходить по 20 заездов (в каждом по 4 круга).

6 марта в СК «Победа» (ул. А. Петрова, 146г) пройдут финальные поединки первенства СФО по боксу среди юниоров 17-18 лет. В соревнованиях, посвященных памяти почетного президента Федерации бокса Алтайского края, участвует около 160 спортсменов. Начало финальных поединков в 12.00. Кстати, в мае в Барнауле пройдет первенство России по боксу среди спортсменов этого же возраста.

7 марта в спорткомплексе училища Олимпийского резерва (ул. Тимуровская, 15) состоится второй тур межрегиональных соревнований «Сибирская лига дзюдо». В них примут участие около 130 дзюдоистов из 11 регионов в возрасте до 15 лет. Честь Алтайского края будут защищать спортсмены Краевой СШОР и СШОР «Спарта». Начало в 10:00.

Финал прошлого сезона “Сибирской лиги дзюдо” состоялся в Барнауле. Фото Ярослава Махначева.

«Сибирская Лига дзюдо» предполагает проведение трех этапов. Первый прошел 22 февраля в Красноярске, третий состоится 22 марта в Кемерово. Восьмерка лучших команд по итогам этапов получает путевку на финал «Сибирской Лиги дзюдо», который состоится в апреле в Новосибирске.

После первого тура в Сибирском дивизионе лидирует СК «Триумф» из Новосибирска, одержавшая четыре победы, и пять команд с тремя победами и одним поражением, в их числе команды КСШОР и «Спарта» из Барнаула.

Продолжится в предстоящие дни и акция «Спортивные выходные». Вновь приглашают на бесплатное катание барнаульские ледовые арены. 8 марта бесплатно открыт лед в «Титов—Арене» (с 12.00 до 21.00) и «Карандин— Арене» (12.00 до 20.00). Организаторы готовят цветы и сюрпризы для прекрасных дам, пришедших на каток.