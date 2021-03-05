Лайфхаки воспитания от многодетной мамы

В феврале у барнаульской семьи Онеговых-Верещинских на свет появился пятый ребенок. Долгожданный Андрей сразу и навсегда занял место в сердцах старших сестер – Ангелины, Натальи, Афанасии и Марии. Мама ребятишек Александра Андреевна успевает не только своими детьми заниматься, но и другим помогать. Она – активный участник общественной организации «Много деток – хорошо».

Фото из архива семьи Онеговых-Верещинских

Разгадка сложной, почти графской, фамилии Онеговых-Верещинских проста:

– Наша семья появилась на свет 14 лет назад. Будущий муж Сергей сделал предложение, все по стандарту. Я – Верещинская, он – Онегов. Мне было очень жаль расставаться со своей полюбившейся за годы фамилией, и я предложила мужу «дефис», он согласился, – рассказывает мама Александра.

Сначала в семье появилась Ангелина, через два с половиной года – Наталья, а потом Афанасия.

– После рождения Фани решила: «Все, больше никаких пеленок!». Раздала по знакомым все детские комбинезончики, костюмчики. Думала, что окончательно и бесповоротно. А потом, когда начали подрастать старшие дети, муж вновь начал убеждать, что в доме остро не хватает еще одного малыша. Так появилась Маша, а меньше месяца назад родился Андрей. Теперь-то уже точно мы нашу демографическую программу выполнили, – с улыбкой сообщает многодетная мама.

Старшая по кухне

Это с единственным ребенком сложно бывает, а когда у вас их пять – сложно и одновременно весело. Александра делится основами воспитания:

– Главное наше правило – не нагружать младшими детьми старших. Нянчиться не заставляем, берем заботы на себя. Но уроки должны быть выучены. Мы – за жизнь без двоек в дневнике, а вот за тройки не ругаем, если даже вдруг в четвертных оценках проскочит такое, как муж говорит, «лентепутство». Оценка – не самоцель, а знания лучше зазубриваний. Мы пришли к такой точке зрения, даже несмотря на то, что Сергей в свое время закончил политех с красным дипломом.

Вопреки рекомендациям экспертов об обязательном послешкольном отдыхе у дружного семейства выработан свой график.

– Мне никогда не приходится спрашивать у детей в конце дня, сделали ли они уроки. Наше правило: «Сделал дело – гуляй смело». Первый предмет девочки успевают выполнить, пока я разогреваю еду, после того, как привезла их из школы. К своему времени нужно относиться бережно. Помимо общеобразовательной старшие девочки учатся и в музыкальной школе, выбрав каждая для себя свой инструмент.

У трех старших девчонок распределены зоны ответственности в квартире – места общего пользования и детские комнаты. Одна отвечает за порядок в одной детской и кухне, другая – за зал и коридор, третья – блюдет за второй детской и ванной. Младшая Мария у всех на подхвате. И каждая юная хозяйка следит за убранством собственных вещей.

Сестра, посоветуй!

– Я росла одна, и порой мне было тяжеловато. Тогда, как и сейчас, меня очень поддерживала мама Наталья Владимировна, но была еще масса подростковых секретов, которыми с родителями не поделишься, а хочется рассказать очень близкому сверстнику – брату или сестре, – вспоминает о своем детстве многодетная мама. И добавляет: – К счастью, у моих школьниц есть такая возможность. Мне нравится видеть, как они втроем обсуждают дела, делятся советами. Так и должно быть.

Есть и свои многодетные сложности.

– В большой семье случаются конфликты интересов, когда ребятишки принимаются эмоционально отстаивать каждый свою точку зрения. Ничью сторону в этих спорах не принимаю. Убеждена, что они должны учиться самостоятельно решать подобные проблемы и отстаивать свое мнение. Когда еще это делать, если не в детстве? – философски замечает мама дружного семейства.

Круговорот добра

Пятеро детей требуют впятеро больше сил, средств. Попробуй-ка каждому одежку на сезон прикупить – потребуются серьезные вложения. Но Александра, как и другие активные мамочки, объединившиеся в общественную организацию «Много деток – хорошо», проводят замечательные акции. Одна из них носит говорящее название «Добрые вещи». Суть доброго проекта проста – каждый может принести вещи, которые для него уже не актуальны, но еще могут послужить другому. А взамен можно взять то, что понравится. Акция пользуется у барнаульских родителей большой популярностью.

– Вырос ребенок, а его комбинезоны, курточки, штанишки остались. А иногда и мамочке платье какое-то надоело. Куда все это девать? Делиться с теми, кому они нужнее. Мы это и делаем. Собираемся ежемесячно, чаще всего в последнее воскресенье месяца. А иногда еще и дополнительные дни захватываем. Не отказываем никому. В последний раз нашей доброй и абсолютно бесплатной услугой воспользовались более 200 семей.

Если вы хотите участвовать в проекте «Добрые вещи», то можете узнать о дате очередной акции на сайте Сообщества многодетных и приемных семей Алтая https://mnogodetki22.ru/. К передаваемым вещам есть требования: они должны быть чистыми, без дыр и заплат, не принимают нижнее белье, купальники, носки. Ближайший обмен вещами состоится 13 марта.

Еще одна акция, реализуемая мамочками-активистками – «Ярмарка мастериц».

– Наши женщины богаты талантами: плетут, вяжут, мастерят красивые резиночки для волос, пилят по дереву и даже шьют ростовые куклы. Теперь в определенные дни у наших умелиц появилась возможность реализовать собственные изделия на барнаульской «Эко-Ярмарке» ВДНХ (Взлётная, 2К). Изделия теплые и удивительно красивые получаются, я сама красивую полочку домой купила, – рассказывает Александра. И призывает: – Многодетные мамочки могут обращаться в нашу организацию и узнавать о наших акциях и проектах. Мы всем рады!