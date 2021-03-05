Культуристы в «Сибири». В Барнауле пройдет открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу

14 марта в 16:00 в концертном зале «Сибирь» (пр. Ленина, 7) пройдет открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу.

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу – это грандиозное и будоражащее кровь и взгляд соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд, и просто незабываемое действие, которое стоит увидеть вживую. Мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса. На одной сцене лицом к лицу, бицепсом к бицепсу встретятся более 70 спортсменов, среди которых есть многократные призеры чемпионатов Мира, России и Европы. Общий призовой фонд для победителей чемпионата составит 125 000 рублей.

14 марта в КЗ “Сибирь” пройдет открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Фото Ярослава Махначева.

В программе соревнований как привычные болельщикам категории, так и новые: смешанные пары и «новички» в фитнес-бикини и пляжном бодибилдинге. Впервые чемпионат пройдет на сцене концертного зала «Сибирь», который оснащен пятью led-экранами, что делает выступление спортсменов еще более эффектным, а приятным бонусом станет бесплатная акцентированная съемка каждого участника. Событие будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в группе Федерации бодибилдинга Алтайского края.

Болельщиков ждут сюрпризы и конкурсы, в которых можно будет выиграть годовой абонемент в сеть тренажерных залов HARDCORE и другие подарки от партнеров мероприятия.

Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE.

Организаторы турнира: Министерство спорта Алтайского края, РОО «Федерация бодибилдинга Алтайского края», сеть тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE, event-агентство «Горят Глаза»

Вся подробная информация о чемпионате, положение, программа и форма регистрации зрителей и участников находится на сайте соревнований.