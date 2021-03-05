Эксперты рассказали о том, как правильно подобрать тренера для собаки

В редакцию газеты «Вечерний Барнаул» обратилась жительница Барнаула Таисия, рассказав историю о неудачном опыте обучения собаки у кинолога, в результате которого, по словам хозяйки, питомец превратился из жизнерадостной молодой овчарки в нервное и запуганное животное.

Курс дрессировки собак – школа не только для питомца, но и для хозяина. Фото Ярослава Махначёва

Хочу воспитать собаку

– У меня немецкая овчарка, кобель. Я хотела воспитать из него умную, подготовленную собаку, – рассказывает хозяйка Таисия. – Основы он уже знал – «сидеть», «лежать», «ко мне», «рядом». Но не было четкости в выполнении команд. Я обратилась к барнаульскому кинологу Владиславу. Мы договорились, что я оставлю ему собаку на воспитание, чтобы он подкорректировал ее подготовку. Никаких бумаг не подписывали. Но все, чему научилась собака за 11 месяцев, это вставать на бум и ходить по нему. Экзамен по ОКД мы не сдали.

Кроме того, хозяйка жалуется на жестокое обращение с животным. По ее словам, однажды приехав в питомник, она обнаружила, что ее собака в крови, следы крови виднелись на стене вольера, у животного была содрана кожа на хвосте. Собака начала шарахаться от лопат, веников, защищала свою тарелку с водой от хозяйки. Таисия уверена, что с собакой жестоко обращались, возможно, избивали, применяли электроошейник и строгий ошейник, плохо кормили.

Хозяйка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, поскольку, по ее словам, она заплатила более 120 тыс. руб. за обучение собаки, но в итоге инструктор не выполнил договорные условия и не вернул деньги. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Сейчас Таисия судится с дрессировщиком, желая вернуть потраченные деньги.

Снять агрессию

В свою очередь дрессировщик Владислав с претензиями в свой адрес не согласен. По его словам, о подготовке к сдаче экзамена договоренности не было, эта тема возникла позже, уже после нескольких месяцев обучения.

– Изначально мы говорили о том, что собака агрессивная, а в доме маленький ребенок, поэтому надо убрать агрессию в поведении, – говорит кинолог. Тренер уверяет, что провел большую работу, чтобы снять агрессию. А для успешной сдачи экзамена хозяйке стоило самой пройти подготовку, изучить, что означает та или иная голосовая команда или жест.

Владислав также отрицает жестокое обращение с собакой. Раны на хвосте дрессировщик объясняет психической проблемой собаки, привычкой грызть свой хвост. Ударами поврежденного хвоста о стены можно объяснить и кровавые следы в вольере.

Заключайте договор

В данный момент спор между хозяйкой собаки и дрессировщиком продолжается. И, конечно же, такого рода конфликт далеко не единственный. Вопрос стоит гораздо шире. Как изначально выбрать тренера, чья работа вас будет устраивать, и как проконтролировать процесс обучения?

По словам инструктора по общим курсам дрессировки, президента Алтайской краевой федерации кинологического спорта Виктории Трояновой, в Барнауле немало тренеров, но эта деятельность не подлежит лицензированию, и нет такой контролирующей организации, которая даст вам гарантии качества дрессировки. Люди там встречаются совершенно разные, и опытные, и не очень. На «Авито» есть объявления о дрессировке собак, размещенные бывшими и настоящими студентами нашего кинологического техникума. Кто-то уже прошел обучение и умеет работать с собакой, а кто-то только что поступил на первый курс, недавно увидел собаку, но уже считает себя специалистом. Так что, выбирая дрессировщика, стоит проявлять осмотрительность, заранее навести справки о его опыте и методах.

– Прежде чем обращаться к тренеру, нужно получить побольше информации о нем, – считает Виктория Троянова. – Также у нас есть кинологические организации, можно там спросить мнение о методах и способах дрессировки, которые они используют.

Конкретно в случае с собакой Таисии сложно разобраться, о чем была договоренность между хозяйкой и дрессировщиком, учитывая отсутствие документов и большой срок, прошедший с того времени. Виктория рекомендует все условия обговаривать в письменном договоре.

– Надо заранее поинтересоваться методами, которые использует дрессировщик, и также оговорить в договоре, что можно делать, а что нельзя. Например, если хозяин против использования строгого ошейника, электроошейника, то это надо оговаривать. Без них можно обойтись, если характер собаки позволяет.

Также, по словам эксперта, нельзя пускать процесс на самотек. Нужно проверять, как идет обучение, интересоваться результатами, посещать тренировки. Необходимо, чтобы тренер обучил самого хозяина, как обращаться с собакой. Иначе на экзаменах он не будет понимать, что нужно делать, а собака не поймет его.

Если хозяин считает, что тренер жестоко обращался с собакой, то это утверждение нуждается в доказательстве. Правда, доказать это довольно сложно. Как раз в этом случае и пригодятся видеозаписи тренировок. Если же на теле животного обнаружились раны, то надо незамедлительно пойти к ветеринару и задокументировать это.