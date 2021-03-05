Два года и тринадцать дней под огнем врага гвардеец Рябкова спасала раненых воинов

В бою у поселка Котлубань под Сталинградом Александра Рябкова вынесла с поля сражения и перевязала 60 раненых воинов. Она одна в течение двух суток оставалась с обессиленными бойцами, стараясь облегчить их состояние. Скрываясь в балке, они казались отрезаны от своих, без еды и воды. Александре Анатольевне под сильным обстрелом противника удалось пробраться в тыл врага и добыть в немецкой машине продукты. На третьи сутки их нашла группа автоматчиков и помогла доставить раненых в санчасть полка. Это один из эпизодов фронтовой жизни нашей землячки.

Военфельдшер, командир санитарного взвода 80-й гвардейской дивизии, старший лейтенант Александра Рябкова. Фото предоставлено Алтайским государственным краеведческим музеем.

Ангел милосердия

8 марта 1944 года – с газетной полосы смотрит симпатичная женщина в военной форме. Славная дочь Алтая, военный медик Александра Рябкова после очередного ранения находится на излечении в Барнауле. Спокойный, мудрый взгляд. На гимнастерке – орден боевого Красного Знамени, боевые медали. Уж не та ли самая на ней гимнастерка, что прошла тысячи километров боев и сегодня хранится в числе раритетных экспонатов Алтайского краеведческого музея, вот и след от ордена сохранился? Ее ремень с портупеей и пробитая пулей планшетка – свидетели нелегкой работы их хозяйки, вынесшей с поля боя сотни раненых бойцов.

– Для миллионов мужчин в окровавленных шинелях молодые женщины – военные медики стали поистине ангелами милосердия, – рассказывает заведующая военно-историческим отделом Краеведческого музея Надежда Лямина. – Был приказ Георгия Жукова: «Раненых на поле боя не оставлять!» – и они не оставляли. Оказывали первую помощь и выносили на плащ-палатках, на собственных плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. С первых дней пребывания на фронте военфельдшер Александра Рябкова показывала образцы мужества и героизма. Участвовала в боях под Смоленском, Юхновом, Москвой, Калугой, Сталинградом, на Курской дуге. На ее счету –сотни спасенных раненых бойцов.

Благодаря музейной коллекции, некоторым сохранившимся документам и газетным материалам, сегодня мы можем восстановить этапы жизни этой легендарной женщины. Жизни, ставшей подвигом.

Добровольцы

Александра родилась в 1910 году в Славгороде в семье рабочего Анатолия Попова. Когда девочке было семь лет, семья, в которой росли два брата и две сестры, осиротела. Детство и юность прошли в Горном Алтае – любимом и добром, который помог пережить и тяготы детского приюта, и лихолетья Гражданской войны, дети старались держаться вместе. С благодарностью вспоминала Александра Анатольевна, что государство дало возможность встать на ноги, старший брат стал бухгалтером, младший – машинистом, сама она и младшая сестра, получив среднее медицинское образование, работали в учреждениях НКВД. В довоенные годы довелось жить и работать в Барнауле. Выйдя замуж, стала Рябковой.

В одном из документов сказано, что Александра Рябкова в Красной Армии состояла с 1939 года, «на фронт Отечественной войны пошла с 24.6. 1941 года добровольцем вместе с мужем. В сентябре 1941 года муж тов. Рябовой был убит». А ей предстояло пройти по огненным дорогам, под свист снарядов – под страшную музыку войны.

9 626 женщин призвал и отправил на фронт с 1941 по 1945 год Алтайский краевой военный комиссариат.

«Я с гордостью надела солдатскую шинель, – пишет Александра Рябкова в «Алтайской правде» в номере за 8 марта 1944 года, – и получила назначение в сибирскую дивизию, которой командовал полковник Васильев – ныне Герой Советского Союза». Сегодня нам уже ясно, что речь шла о сформированной в Барнауле стрелковой дивизии, которая в ходе боев получит название 80-й гвардейской. Штаб ее в годы войны находился в том самом здании на Ленинском проспекте, где сейчас расположен городской Дворец бракосочетания. Отсюда и началась боевая биография старшего военфельдшера Рябковой.

Я вернусь!

Уже 18 июля дивизия вступила в кровопролитные битвы под Смоленском, потом были Вязьма и Ельня. Десяткам раненых удалось спастись благодаря Александре Рябковой. В одном из боев, не покидая поля сражения в течение четырех суток, она вынесла 84 бойца. Но уберечься самой под градом пуль и рвущихся снарядов было невозможно. Ее тяжело ранили, уже вторично.

В красноармейской газете «Атака» в мае 1942 года опубликовано ее письмо, в котором Александра пишет: «Сейчас я в госпитале. Переношу второе ранение. Но сердце мое с вами, дорогие друзья. Я скоро вернусь в строй и жестоко отомщу врагу за свои раны, смерть мужа, за все зверства и муки, принесенные врагом на нашу землю».

И она с честью держала свое слово. Уже в июне того же года на гимнастерке Рябковой появился орден Красного Знамени.

Гимнастерка Рябковой и ее ремень с портупеей. Фото предоставлено Алтайским государственным краеведческим музеем.

Помимо медицинских навыков наша землячка обладала такими солдатскими навыками, как сноровка и сметливость. В свободные минуты изучала военную технику. И применяла эти знания, когда возникала необходимость. Случилось, что в бою под Зайцевой Горой тяжело был ранен командир минометного батальона, Рябкова приняла командование на себя и вела тринадцатичасовой бой по фашистам. При этом она еще умудрилась лично взять в плен немецкого офицера и доставить его в штаб полка.

2 февраля 1943 года за активные боевые действия, стойкость и мужество, проявленные бойцами и командирами в ходе Сталинградской битвы, личный состав сформированной на Алтае 298-й стрелковой дивизии Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден гвардейскими знаменами, а соединение стало именоваться 80-й гвардейской стрелковой дивизией. Командир санитарного взвода дивизии Александра Рябкова при освобождении этого мужественного города на Волге получила звание старшего лейтенанта, второй орден Красного Знамени и третье тяжелое ранение, а с ним и инвалидность II группы.

На долечивание ее отправили в родной Барнаул. Она была уверена, что сможет вновь вернуться на фронт, однако ранение в голову оказалось слишком тяжелым.

Как отмечают в Краеведческом музее, уже после победы Александра Анатольевна сама «сняла» инвалидность и уехала служить на Дальний Восток. Демобилизовавшись в 1967 году, вернулась в Барнаул и вела большую общественную работу при Центральном райкоме партии.

Вместо послесловия

Собирая материал о Рябковой, наткнулась на сайт Авторского лицея Эдварса из Ульяновска, на котором опубликована интересная родословная праправнука Ивана Анатольевича Попова, основанная на семейных преданиях и легендах. В числе других родственников вспоминает Сергей и о родной сестре своего прадедушки – Александре Рябковой. «Работала она врачом при 80-й гвардейской стрелковой дивизии, – среди прочего пишет мальчик. – В документальном фильме «Великая Отечественная война» есть кадр, где она перевязывает в окопе раненого бойца. В музее боевой славы г. Барнаула ее простреленная гимнастерка и планшет. Почему в Барнауле? Там формировалась дивизия. Умерла Александра Анатольевна от задвигавшегося в головном мозгу маленького кусочка снаряда (в 1980 году)».

В других источниках сказано, что жизнь нашей героини оборвалась на 65 году…