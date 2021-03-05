Бур в женских руках: эта девушка в качестве отдыха выбирает рыбалку

В свободное время кто-то рисует, кто-то вяжет, кто-то – смотрит сериалы. А Евгении Шацкой, документоведу по образованию, милее всего взять удочку и отправиться на речку или озеро. Природа, чистый воздух, свежая рыбка – в общем, красота!

Фото из архива Евгении Шацкой

Втянулась

Духом рыбалки Евгения Шацкая прониклась в детстве, которое прошло в селе Кытманушка Кытмановского района рядом с озером с карасями. Там-то Женя и взяла впервые в руки удочку. Часто выбирались на водоем с дедушкой, который делился всякими хитростями дела, и братом. А вечером после удачной рыбалки бабушка всегда готовила из улова вкусный ужин.

Потом рыбалка отошла на второй план, появились другие занятия. Вновь к увлечению Евгения вернулась лет шесть назад. Ее муж Андрей Громов учувствует в организации многих краевых соревнований по рыбной ловле, являясь их спонсором. Да и сам увлечен этим делом.

– Муж стал звать с собой на рыбалку. Да и на состязаниях часто его сопровождала, отвозила вместе с ним призы участникам. Там можно было поудить не для зачета, а просто за компанию, для себя. И постепенно я втянулась. Соревноваться с кем-то – это точно не мое. Выступать нужно в любую погоду, мотаться по краю, да и ответственность накладывается. Не хочется гнаться за какими-то разрядами. А вот для удовольствия, для отдыха и как времяпрепровождение с семьей и друзьями – отличный вариант, считаю. Близкие сначала с удивлением отнеслись к моему увлечению. Девушка – и вдруг на рыбалку? Неужели ничего другого не нашлось? А сейчас женщин можно много встретить на водоемах в любое время года, и мороз им не страшен. Также участвуют в соревнованиях, даже отдельные только для них проводят, – рассказывает Евгения.

Щука на 10 кг

Любимого сезона у девушки нет. По ее мнению, в каждом из них есть свои прелести. Летом это спиннинг, который Евгения предпочитает другим снастям теплого сезона. Ей больше нравится активная рыбалка, когда нужно ходить и искать клевое место, а не сидеть на одном берегу. А зимой выбор падает преимущественно на мормышку. Кстати, девушка сама бурит лунки во льду.

Излюбленный водоем – это, конечно, Обь. Во-первых, рядом с городом, можно отправиться за уловом в любое удобное время. Во-вторых, в реке водится разнообразная рыба – на любой вкус и приманку.

Евгения Шацкая рыбачит на разных водоемах по всему Алтайскому краю, а также выбирается в Новосибирскую область и Горный Алтай.

Евгения признается, что любую рыбу интересно ловить. Каждая по-разному реагирует на приманку, которую нужно тщательно подобрать. Порой приходится искать ту самую, которую предпочтут именно сегодня, именно на этой реке ее обитатели. Ведь, как известно, они очень привередливы, и их вкус и активность меняются от многих факторов: направления ветра, атмосферного давления и ряда других. Больше всего нравится охотиться за хищником, да и готовить его потом. Например, в ее семье очень любят котлеты из щуки с салом.

– Конечно же, самый крупный улов запоминается надолго. Было это по осени, года два назад. Мы с мужем рыбачили с лодки на спиннинги. И вот, после очередного заброса чувствую, что идет реально что-то большое. Адреналин зашкаливал просто неимоверно. Это была щука на 10 кг. Тащить такую тушу, которая еще и сопротивляется… просто дух захватывает, –вспоминает девушка.

На рыбалку выбираются всей семьей. Восьмилетняя Ксюша тоже разделяет мамино увлечение. Девочка с легкостью разбирается в снастях, справляется со спиннингом и без посторонней помощи может вытащить рыбу из воды. Правда, она, как и все дети, неусидчивая в силу возраста – ей интересно, пока клюет. В противном случае быстро надоедает. В последнее время с ними еще ездит щенок породы бигль Марсель, который с удовольствие сидит в палатке рядышком с хозяевами и с любопытством заглядывает в лунки.

Евгения Шацкая состоит во многих рыболовных сообществах Алтайского края. На их форумах, а также в официальных группах в социальных сетях с удовольствием делится своими успехами и фотографиями уловов.

Кстати, рыбалка – не единственное увлечение Евгении. Еще одна ее страсть – это живые орхидеи. Несколько лет назад девушке подарили одну, и ей захотелось окружать себя их красотой и дальше. Сейчас у нее дома несколько корней орхидей разных видов, а также много других комнатных растений: фиалки, герань, денежное дерево. Евгения говорит, что просто не представляет домашний уют без живой зелени и цветов.