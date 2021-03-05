А король-то быстрый. Как в Барнауле проходил этап Кубка России по быстрым шахматам

В последние дни зимы в Барнауле прошел этап Кубка России по быстрым шахматам, посвященный памяти Рувима Кура, первого мастера спорта СССР по шахматам в Алтайском крае, выдающегося организатора. В период пандемии большие шахматные турниры редкость, поэтому наш старт вызвал большой интерес – он собрал 120 участников, среди которых было немало международных гроссмейстеров и мастеров.

Фото Ярослава Махначёва.

Редкий шанс

Этап Кубка России по быстрым шахматам проводится в Барнауле с 2011 года, и за это время мы не принимали турнир лишь дважды. Нынешний, несмотря на все пандемические сложности, отменять не стали, хотя коронавирус все же успел насолить участникам и организаторам. Так, в Барнаул из Москвы приехал молодой талант Алексей Сарана, прошел регистрацию, но сыграть не смог – утром перед открытием у него поднялась температура, решили не рисковать.

Остальные звезды все были на месте – это и хорошо знакомые нам международные гроссмейстеры Павел Понкратов и Игорь Лысый, новички турнира Михаил Демидов и Ольга Гиря, и многие другие.

Как раз количеством звезд и ценен этот турнир, особенно для местных игроков. Когда еще представится возможность вот так, никуда не выезжая, сравнить себя в деле с чемпионами?

– Это очень интересный опыт, – говорит барнаульский одиннадцатиклассник Артур Сухов. – Играть с фаворитами невероятно сложно. Вроде садишься, уверен в себе, а такое ощущение, что они все твои ходы наперед знают. Фантастика!

Удобный формат

Этап Кубка России по быстрым шахматам – мероприятие достаточно статусное. Розыгрыш кубка проходит в течение всего года, завершается декабрьским финалом в Ханты-Мансийске. Ну а пока участники лишь в начале пути, в Барнауле прошел второй этап турнира.

Быстрые шахматы от классики отличаются контролем времени. На партию изначально дается 15 минут, за каждый ход игроки получают еще плюсом 10 секунд. Это хорошее подспорье, но время все равно неумолимо тикает.

– У быстрых шахмат есть большое преимущество перед классикой, – говорит главный судья, международный арбитр Максим Ивахин. – Если турниры по обычным шахматам занимают неделю, а то и дней десять, то тут вся программа укладывается в два дня. Все динамично, массово, масштабно, поэтому многие ведущие шахматисты мира могут позволить себе принять в этих стартах участие. Состав в рапидах, как правило, более сильный.

Впрочем, по мнению многих игроков, рапид (они же быстрые шахматы) и классика – похожи, но все же разные. Если человек в принципе владеет игрой, он будет успешен везде. Хотя иногда бывает, что сегодня пошло одно, завтра другое. А иногда и просто – не твой день. В этом убедился петербуржец Евгений Алексеев. В прошлом году он стал победителем Кубка России по рапиду, а вот в Барнауле не пошло.

– Для меня это первый турнир в году. Бывают дни, когда вообще ничего не получается. Может, не настроился, – размышляет он.

Два дня – и свободен

– В рапиде очень важна интуиция и хороший счет, в классике требуется более тщательная подготовка, – считает международный гроссмейстер Павел Понкратов из Москвы.

В Барнаул Павел, чемпион России по блицу и рапиду, ездит уже как к себе домой, бывает, и по нескольку раз в год – привлекает уровень и сибирское гостеприимство. Но сам он признается, что еще ни разу не начинал турнир с таким низким личным рейтингом.

– Переболел популярной нынче болезнью, за это время сдал позиции, а потом начал играть и окончательно оставил весь рейтинг, – рассказывает Павел. – Оказалось, что после болезни тяжело выступать. На турнирах мы в масках, и на первом турнире в ней не заметил, как голова начала отключаться, просто тупел на собственных глазах.

Московский гроссмейстер Михаил Демидов, в отличие от Понкратова, шахматный Барнаул открыл для себя впервые. Уверяет, что все понравилось.

– Тут живой шахматный турнир, в современных реалиях редкость, как упустить такую возможность? В современном мире вообще у рапида больше удобств. Тяжело куда-то выбраться на многодневный турнир, а тут пара дней – и все, ты на свободе, – улыбается Михаил.

Чего боятся?

Хотя в рапиде партии, как правило, скоротечные, некоторые иногда затягивались. Так, во второй день долго не могли встать из-за стола барнаулец Ростислав Марчук и Ольга Гиря из Ханты-Мансийска. Ростислав – молодой парень, хоть и считающийся спецом в быстрых шахматах, но, казалось бы, куда ему до Ольги, международного гроссмейстера, пусть и среди женщин. Но вот уже все остальные соперники разошлись на обед, а они все играли, играли, играли – в итоге ничья.

– У нас были равные позиции с дебюта. Возможно, я неточно сыграла, потом продолжила наступать, соперник хорошо защищался, – рассказала Ольга, признавшись, что к рапиду относится недостаточно серьезно – мол, классика главнее.

А вот Ростислав, не взирая на лица и рейтинги, заявил, что вообще женщин сильными соперницами не считает, так что чего бояться.

– Я и с мужчинами-гроссмейстерами нормально играю, никакого страха. А зачем? – удивляется Ростислав.

В итоге Ольга Гиря стала победителем барнаульского этапа среди женщин. Среди юношей неожиданную для специалистов победу одержал Кежик Монгуш из Новосибирска. Среди ветеранов вся призовая тройка оказалась за Алтайским краем – это Виктор Гемпель, Владимир Быковских, Андрей Матвеев. Ну а победителем общего зачета барнаульского турнира стал Павел Понкратов, он набрал 8,5 очков из 11 возможных и по дополнительным показателям обошел рейтинг фаворита, старшего тренера сборной России Александра Мотылева (Москва). Понкратов выиграл «Мемориал Кура» в третий раз за последние четыре года.

Международные гроссмейстеры в Барнауле одним участием в турнире не ограничились – так, перед стартом Павел Понкратов дал в ТЦ «Заря» сеанс одновременной игры вслепую на восьми досках, в ТЦ «Ультра» сеанс одновременной игры для юных шахматистов на 20 досках проводили Евгений Алексеев и Игорь Лысый, а в Краевом шахматном клубе лекцию для всех желающих прочитал Александр Мотылев.

Фоторепортаж с соревнований смотрите здесь