Яна Кирпиченко – серебряный призер чемпионата мира

Яна Кирпиченко – серебряный призер чемпионата мира. Фото из сети Интернет.

Только что на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберсдорфе завершилась женская эстафета 4×5 км. Четверка российских лыжниц, в составе которой выступала барнаульская лыжница Яна Кирпиченко, финишировала второй, уступив только сборной Норвегии.

Яна Кирпиченко, для которой этот чемпионат мира первый в карьере, бежала на первом этапе и великолепно справилась со своей задачей – удержаться в группе лидеров. Она немного уступала соперницам на спусках, проходя их предельно аккуратно, но настигала их на подъемах и пологих участках.

-У меня была задача пройти в группе с лидерами и, если будут силы, постараться выйти вперёд, чтобы немного разорвать группу. Пыталась делать это несколько раз. Перед гонкой всей четверкой мы собрались, обсуждали, у кого какие задачи. Эстафета – это волнительно, отвечаешь не только за себя, но и за команду, – сказала Яна в эфире «Матч ТВ».

На втором этапе Юлия Ступак в компании с норвежкой оторвались от группы преследователей, на третьем Татьяна Сорина увеличила этот отрыв, сохранив уверенную вторую позицию, а на завершающем этапе Наталья Непряева удержала для россиянок второе место.

Юлия Ступак, Яна Кирпиченко (в центре) и Татьяна Сорина на финише встречают Татьяну Непряеву. Скрин с трансляции канала “Матч ТВ”

Для Яны Кирпиченко эта медаль стала первой наградой чемпионатов мира. Несколькими днями ранее в скиатлоне, дебютной для себя гонке на этом турнире, она финишировала десятой. Возможно, Яна выступит в завершающей гонке турнира – марафоне на 10 км.