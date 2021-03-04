В Барнауле прошел V Фестиваль Клубов молодых избирателей

Фестиваль «Вектор будущего 2021» – это подведение итогов Месячника молодого избирателя, который ежегодно проводится в феврале в разных форматах на протяжении 15 лет. В этом году 87 Клубов молодых избирателей проводили в школах и ссузах конференции, встречи с депутатами, игры на правовые темы, рисовали плакаты и листовки, снимали социальную рекламу.

В месячнике молодого избирателя приняли участие более 2 тысяч школьников и студентов Барнаула. Фото Михаила Полубедова

Поздравить ребят с завершением Месячника молодого избирателя, вручить подарки и дипломы пришли депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова, председатель городской Думы Галина Буевич, председатель горизбиркома Виталий Замаруев, секретарь Избирательной комиссии Алтайского края Анна Пономаренко, заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук, председатель комитета по делам молодежи Владимир Гудков и другие.

– В этом году нашему объединению исполнилось 10 лет, первый серьезный юбилей, – рассказала капитан Клуба молодых избирателей «МИР» лицея № 3 Юлия Горбулинская. – Я четыре года занимаюсь в Клубе, пришла в 12 лет, и сейчас им руковожу. Несмотря на то, что в этом году пришлось сократить мероприятия из-за пандемии, мы в целом не снизили свою активность, об этом говорит победа Клуба в двух номинациях фестиваля. Мне нравится то, чем мы занимаемся, нравится ответственность, которую ощущаю, когда говорю о будущем России, нравится заряжать энергией одноклассников и вовлекать в наше движение новичков.

Неизменным членом жюри фестиваля на протяжении пяти лет является депутат БГД Марина Понкрашева, которая к тому же является автором ряда номинаций конкурса среди клубов.

– Единственное отличие Месячника этого года от всех предыдущих – это онлайн-формат большинства мероприятий, – поделилась Марина Владимировна. – Состав клубов год от года молодеет, примером тому стало создание новых клубов в школах № 136 и 137 в феврале текущего года, куда вошли ученики 5-7 классов. Возраст никак не сказывается на активности и результативности ребят, наоборот, привносятся креатив и новое видение работы в направлении правовой и электоральной грамотности.

Виталий Замаруев отметил, что ребята не видят невыполнимых задач, поэтому действуют смело и весьма настойчиво. В частности, в рамках конкурса «Открытый вопрос» они записали интервью с министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой, рядом депутатов городской и краевой Думы, известными спортсменами, заместителями глав районных администраций.

В Клубе молодых избирателей «Вектор будущего» школы № 127 всего шесть человек. Они ярко проявили себя при съемках социального ролика, когда в качестве массовки участвовала практически половина учеников школы.

– Даже такой небольшой проект, как съемки ролика дает возможность показать важность выборов любого уровня, – рассказала капитан Клуба Жанна Нефёдова. – В этом году в нашем регионе выборных компаний сразу две и мы хотели донести до ребят, что скоро и им предстоит встать перед выбором, от которого зависит будущее нашей страны.