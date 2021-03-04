В Барнауле обсудили вопросы развития городского общественного транспорта

Рабочие встречи при участии руководителей Правительства Алтайского края, краевого Минтранса и администрации города прошли 24 и 25 февраля. Консультантом выступила компания ВЭБ.РФ. Обсуждались вопросы перехода общественного городского транспорта на работу по брутто-контрактам на примере таких крупных городов как Пермь, Тверь, а также модернизации маршрутной сети общественного транспорта города Барнаула, обновления парка подвижного состава.

Фото Андрея Чурилова

Также в ходе рабочих встреч обсуждался общий подход к предстоящей модернизации общественного транспорта. Это не только обновление парка, это, прежде всего, новая идеология управления системой перевозок. Ее цель – повышение качества и безопасности услуг общественного транспорта, строгое следование расписанию, бесплатные пересадки, приём безналичных платежей, учёт льгот на всех видах транспорта, возможность приобретать проездные билеты и т.д.

Достичь указанной цели возможно, в том числе, посредством оплаты транспортной работы по брутто-контрактам. При заключении брутто-контрактов перевозчики должны отвечать за их качественное выполнение и, исходя из соответствия условиям контракта, обновлять подвижной состав и получать из бюджета оплату за свои услуги. При этом плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета. Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, такой способ заключения контрактов обеспечивает перевозку граждан точно в соответствии с установленным маршрутом и графиком и устраняет даже теоретическую возможность «гонок за пассажирами», которые возможны между перевозчиками при текущей схеме и во всех регионах являются одной из причин ДТП с участием общественного транспорта.

Таким образом, по итогам рабочих встреч и консультаций определен вектор работы городских властей на ближайшее время. К таким работам, на первом этапе, можно отнести научно – исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, разработку оптимальной маршрутной сети, создание схемы организации транспортного обслуживания населения, проведение конкурсных процедур и заключение «брутто-контрактов».