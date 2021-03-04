Каждый новый сорт тюльпана загадочен, как человек

Чтобы получить тюльпаны к Международному женскому дню, предприниматель Татьяна Белоус выходит на работу 2 января – начинается посадка первых луковиц. Как устроено крупнейшее за Уралом частное цветочное предприятие и чем голландцев удивляют алтайские тюльпаны, узнавала корреспондент «ВБ».

Ежегодно тепличное хозяйство выращивает более 200 тысяч тюльпанов. Фото Михаила Полубедова

ООО «Алтайский тюльпан» расположено в черте города. Не каждый разглядит за высоким забором помимо дома три огромные теплицы, представляющие 10 соток тюльпановых плантаций. Правда, уже к мужскому празднику цветов в теплицах остается лишь малая часть. Первые срезы делают к 14 февраля. «Приезжайте с утра, – советует Татьяна Белоус. – К обеду остатки скосим».

И этих остатков достаточно, чтобы ослепить нежданного гостя буйством красок. В теплицах многолюдно – тюльпаны срезают, сортируют, упаковывают. Но даже через человеческие голоса слышен непередаваемый говор упругих, сочных стеблей весенних первоцветов. Будто через них шепчет сама весна.

Вода вместо земли

В цветочном бизнесе семья Белоус с 2001 года. Начинали с царицы цветов, но с появлением дешевой кенийской розы, выращивать свои на продажу стало нерентабельно. К тюльпанам подступались настороженно, шли путем проб и ошибок.

В этом году впервые применили новую технологию выращивания тюльпанов – в гидропонике. По сути, цветы растут в специальном растворе. Первый опыт продемонстрировал высокую эффективность. В дальнейшем Татьяна планирует вовсе отказаться от грунта.

– Во-первых, с гидропоникой чище, чем с почвой, нет проблем с утилизацией субстрата, луковицы вынимаются без усилий, – перечисляет плюсы Татьяна. – И рисков меньше – корни как на ладони. Сразу видно, что творится с луковицей, почему не проросла, чего ей не хватает. Из грунта сложно выкопать луковицу, не повредив корневой системы, а затем укоренить ее обратно.

Технологию предприниматели привезли из Голландии – страны тюльпанов. За 20 лет цветочного бизнеса они впервые побывали там только в прошлом году. По словам Татьяны, пришло время. Если бы поехали за голландским опытом на начальном этапе, возможно, многое бы напугало, чего-то недопоняли. А сейчас накопился определенный багаж знаний, появилась необходимость в их совершенствовании. И первые плоды уже срезаны.

Фото Михаила Полубедова

Для посадок используется исключительно голландский, проверенный временем, материал. Луковица отрабатывается для выгонки тюльпанов только один раз, затем ее утилизируют. Везти лук из-за границы – дорогое удовольствие: расчет в евро, влияют скачки курса, дорогая логистика, растаможка. Но высокая всхожесть и качество цветка нивелируют расходы. Хлопот добавила пандемия. Поскольку луковицы к сезону закупают в мае, Белоус успели до введения ограничений. Приходит посадочный материал к сентябрю. Его охлаждают, укореняют, высаживают в первых числах января, некоторые сорта – даже в декабре.

Каждому свое

В теплицах, где находится тюльпановый рай, не по-летнему холодно. 13-14 градусов – идеальная температура для выращивания этого цветка. Не должно быть скачков температуры и влажности. Это уже пятое поколение теплиц предпринимателей. Проектировали ее вплоть до системы отопления, вентиляции и полива самостоятельно.

В ассортименте 38 сортов тюльпана. А расцветок и того больше. Лепестки на разный вкус – классические, с бахромой, с переходами цвета. Черные тюльпаны (в реальности они, скорее, темно-лиловые) тоже выращивают. Но в грунте они всегда позже созревали – 3-4 марта, когда уже основные поставки сделаны. А в гидропонике нынче раньше поспели, так что теперь предприниматели планируют увеличить их объемы.

– Каждый сорт тюльпана мы разгадываем, словно человека, они для нас действительно одушевленные, – рассуждает Татьяна, а у самой глаза горят от восторга. – Это интересный процесс – понять, почему первый тюльпан короткий, а вторая выгонка выше, третья еще выше. Когда разгадал этот секрет, приходит понимание, что нужно тому или иному сорту для комфорта. А каждому нужно свое.

Особенность алтайского тюльпана – высота и грация. Этим качествам Татьяна уделяет большое значение, добиваясь максимальной высоты стебля. Поэтому и экзотику не особо любит – плохо идут в рост.

– Наши голландские партнеры были удивлены, узнав, что наш тюльпан достигает 70 см в высоту, – говорит предприниматель. – У них максимум 40-45 см. А для нас это маленький, мне нравятся высокие.

Фото Михаила Полубедова

Вазостойкость тюльпанов зависит от степени зрелости, в которой срезается цветок.

– Маленькие голландские тюльпаны, которые можно увидеть в торговых сетях – срезаются в первой степени зрелости, они не успевают вырасти, – поясняет Татьяна. – Там не выгоняют высокие тюльпаны. Чем выше цветок, тем тяжелее, а из-за веса будет дороже транспортировка. Тюльпан едет стоя, лежа он может искривиться. Если цветок выше 40 см, то войдет три яруса цветов, 30 см – входит в четыре яруса. Поэтому экономически выгодны маленькие тюльпаны. Это эталон. Мы можем позволить себе позднюю степень зрелости, поскольку не закладываем время на длительную логистику. Наши основные клиенты – это Алтайский край, Республика Алтай и Кемерово.

Как только в теплицах срежут все тюльпаны, их сменят рассады огурцов. В апреле уже будут снимать первый урожай. А осенью на этих площадях плодоносят помидоры. Теплицы таким образом задействованы круглогодично. Но более всего ждут февраля, чтобы здесь запылали разноцветием тюльпаны.

– На самом деле эти цветы можно выращивать круглый год, – поясняет Татьяна Белоус. – В Голландии так и делают. В России же исторически сложилось, что именно тюльпаны ассоциируются с весной, с поклонением женщине, посвящением ее красоте.

Продлить жизнь букету

Хотите, чтобы тюльпаны долго жили в вашей вазе? Храните их в холодильнике, советует Татьяна Белоус. Тепло, сухой воздух, посторонние ароматы – все это влияет на жизнестойкость тюльпана. Но разве подарит радость букет, хранящийся в холодильнике среди колбасы и капусты? Пусть лучше он неделю радует глаз на видном месте, чем месяц в холодильнике. Никакой сахар или аспирин не добавит цветам жизни. По возможности держите букет подальше от прямых солнечных лучей, сквозняков и плиты. Подрезайте стебли и меняйте воду, она должна быть непременно холодной. Еще хорошо продлевает жизнь цветам упаковка, она защищает от вышеуказанных вредных факторов.