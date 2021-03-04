И взлетим, и поплаваем: о настоящем и будущем пассажирских перевозок

26 февраля в региональном Министерстве транспорта состоялось совещание под руководством заместителя Председателя Правительства Алтайского края Александра Климина. На нем подвели итоги работы в 2020 году предприятий дорожно-строительной отрасли, а также автомобильного, авиационного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта.

Фото Ярослава Махначёва

Взлет разрешен

По данным регионального Минтранса, объем пассажироперевозок автомобильным транспортом снизился на 29,1%, железнодорожным – на 13,9%, наибольшие потери понесло авиапредприятие «Алтай». Сказался полный запрет на международные авиаперевозки и временное ограничение перелетов внутри страны. Эти факторы спровоцировали падение пассажиропотока на 44,1% от числа перевезенных в 2019 году и впервые привели авиапредприятие «Алтай» к убыткам – 96 млн руб. Авиаперевозчик надеется, что в этом году сможет поправить свое положение за счет восстановления полюбившихся барнаульцам международных направлений – Турция, Вьетнам и Таиланд. Но пока международное сообщение недоступно, авиапредприятие намерено развивать внутренние направления.

– Сохранятся три рейса на Москву, при необходимости будет добавлен четвертый, – рассказал Павел Казак, главный специалист отдела транспорта управления по транспорту регионального Минтранса. – С этого года был запущен Екатеринбург, куда сейчас выполняется три рейса в неделю, но мы готовы осуществлять полеты туда ежедневно при достаточном спросе. С апреля планируем запуск направления Барнаул – Санкт-Петербург, продажи уже открыты. Планируем восстановить сообщение с Иркутском. В летний сезон будут доступны для прямого перелета Сочи, Анапа и Симферополь.

И в плюс, и в минус

Единственными, кто смог нарастить объемы пассажирских и грузовых перевозок в 2020 году, стали речники. Барнаульским районом водных путей и судоходства было перевезено на 8 тысяч пассажиров больше, чем в 2019 году и увеличен грузооборот на 6,3 млн тонн. Такой прирост во многом обеспечили ковидные ограничения: например, когда груз невозможно было доставить автомобильным транспортом, выручала река.

Железнодорожники не имели возможности осуществлять международные перевозки ввиду запрета, но за счет сохранения межрегионального и пригородного сообщения, свели к минимуму потери пассажиропотока.

Сильнее всех пострадали автобусные перевозки: как межмуниципальные, так и внутри городов. По словам Романа Арапова, директора компании «Евробус-Плюс», обслуживающей барнаульские маршруты № 35, 53 и частично № 17, в наиболее сложные месяцы снижение пассажиропотока достигало 70%, что заставляло предприятие работать в убыток.

– Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в прошлом году мы не только выполнили все социальные обязательства по выплате и индексации зарплат, но и смогли приобрести за 3 млн руб. два автобуса большой вместимости, пусть и подержанных, – рассказывает Роман Евгеньевич. – Новые сейчас стоят около 10 млн руб. и за свой счет мы, конечно, не потянем такие приобретения. Чтобы перевозки стали комфортными для горожан, нужна какая-то государственная программа по обновлению городского подвижного состава. Механизмы поддержки могут быть разными – от передачи автобусов в аренду, предоставления субсидий и до контрактных выплат стоимости перевозок.

Варианты модернизации

Решением существующих проблем в организации транспортного обслуживания занимаются не только власти краевого и муниципального уровня, но и сами перевозчики. Например, МУП «Горэлектротранс» ежегодно проводит капитально-восстановительный ремонт нескольких вагонов трамваев. В конце января 2021 года на линию вышла «единица» с новой внутренней обшивкой салона, пассажирскими сидениями, электрооборудованием и отремонтированными ходовой частью и кузовом. По словам директора предприятия Николая Петряшина, затраты на ремонт трамвая составили почти 6 млн руб., что в пять раз меньше, чем покупка аналогичного нового вагона. Прослужит такой вагон еще минимум 15 лет.

– Для поддержки перевозчиков рассматривается вариант государственно-частного партнерства в сфере общественных перевозок, а также заключение брутто-контрактов, предусматривающих переход на оплату транспортной работы, – рассказывает Антон Блинов, начальник отдела автомобильного транспорта регионального Минтранса.

Дорожный фонд Алтайского края на 2021 год составляет 11,9 млрд руб., на которые отремонтируют около 800 км автомобильных дорог и 11 мостов в регионе. На ремонт объектов Барнаульской агломерации из дорожного фонда выделено 158,4 млн руб.

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи добавили, что уже приступают к подготовке технического задания на разработку комплексной схемы организации транспортного обслуживания барнаульцев, а значит, качество и комфорт перевозок в ближайшей перспективе должно измениться в лучшую сторону.

Подводя итоги совещания, Александр Климин отметил, что предприятия транспортной отрасли достойно пережили 2020 год и сумели создать хорошую базу для успешной работы в нынешнем году.

– Федеральное правительство уже мыслит планами 2022-2023 и нацеливает нас на то, что все контракты на 2022 год должны быть расторгованы до 1 апреля нынешнего года, а к осени – на 2023 год, – отметил Александр Анатольевич. – Я считаю необходимым иметь более долгосрочную стратегию развития транспортной отрасли, поэтому прошу все профильные предприятия сформировать планы до 2025 года и оперативно направить их в Минтранс.