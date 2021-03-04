Выставки

Павильон современного искусства «Открытое небо»

(ул. Чернышевского, 55, тел. 36-92-51)

До 10 марта – персональная выставка члена Союза художников России Юрия Гребенщикова «Транспортные люди» (12+). Представлено более 20 работ в жанре городского пейзажа. Средствами уникальной графики – рисунок карандашом или ручкой с добавлением темперных красок, акварели или коллажа – художник создает графические листы, на которых перед зрителем предстают художественные образы Барнаула, как с хорошо знакомыми зданиями и площадями его центра, так и с новостройками или неказистыми строениями и улочками окраин.

Галерея «Турина гора»

(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)

До 8 марта – выставка «Срез времени» (12+). В экспозиции 25 графических работ Юрия Гребенщикова из разных циклов и скульптура Александра Бувина, выполненная в дереве, гипсе, шамоте.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 14 марта – выставка «Слет» (12+). Это ежегодный крупный проект галереи «Республика ИЗО». На выставке в этом году принимают участие почти 100 авторов. Художники предоставили около 300 произведений. Выставка не ограничивает авторов в тематике, поэтому представлено большое разнообразие работ, но традиционно главная тема изобразительного искусства на Алтае — это пейзаж.

Выставочная площадка Краеведческого музея

(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)

До 28 марта – выставка «Сила движения» (6+). Впервые представлены традиционные средства передвижения и транспорт народов Алтая, которые использовались на охоте и при рыболовстве, транспортировке грузов и людей на суше и по воде. Особый интерес вызовут сани, на которых передвигался во время своего визита на Алтай в 1928 году Иосиф Сталин. Предметный ряд выставки будет дополнен фотографиями XIX-XX столетий, наглядно иллюстрирующими использование саней и лыж на охоте, гужевого транспорта в быту, а также необычные и диковинные способы транспортировки в прошлом.

Музеи

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 9 мая – выставка «Модные акценты. Русский портрет XVIII-XIX вв.» (6+). В экспозиции – работы известных художников, истории моделей которых неизвестны. Например, работа В.А. Тропинина «Дама в зеленом» позволит зрителю при внимательном рассмотрении элементов одежды и аксессуаров, тщательно выписанных художником, составить представление о портретируемой.

До конца года – выставка русских народных художественных промыслов из фондов музея «Сделано в России» (6+).

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До 28 марта – выставка Николая Марци «Скифы Алтая. Пробуждение» (6+). Представлено более 40 полотен, все они посвящены Алтаю, древним скифам, горным духам и шаманам. Творчество художника погружает в мир фантастических животных, демонстрирует одухотворенные лики живой природы, пронзительные женские образы, воинственных кочевников, охраняющих свою территорию.

До конца мая – выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 28 марта – выставки Геннадия Буркова «Чувствую Отчину – вечный Алтай» (6+). Основа экспозиции – пастельные и акварельные пейзажи, а также книжная графика. В его пейзажной графике с особой силой раскрывается блестящее владение рисунком, отточенное умение схватить главное в окружающей его среде и поэтическое восприятие природы.

Кинопремьеры

С 4 по 10 марта

«Белый снег» (Россия, драма, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали» (Россия, комедия, 2D, 16+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Пара из будущего» (Россия, комедия, 2D, 12+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Райя и последний дракон» (США, мультфильм, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Рашн Юг» (Россия, комедия, 2D, 12+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир»: www.kino-mir.ru.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

6 марта, суббота

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«На голубой планете» (12+) – 13.00.

«Сокровища Вселенной» (12+) – 15.00.

7 марта, воскресенье

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 13.00.

«Сокровища Вселенной» (12+) – 15.00.

8 марта, понедельник

«Приключения небесной принцессы» (6+) – 11.00.

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 13.00.

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.

9 марта, вторник

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00.

«Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.

10 марта, среда

«Новогодние космические приключения» (6+) – 11.00.

«Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.

11 марта, четверг

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.

12 марта, пятница

«Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.

«Два стеклышка. Удивительный телескоп» (12+) – 15.00.

Театры

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

5 марта, пятница

М. Старицкий. «За двумя зайцами» (комедия, 12+) – 18.30.

6 марта, суббота

Дж. Скарначчи, Р. Тарабуззи. «Моя профессия – синьор из общества» (комедия, 16+) – 17.30.

7 марта, воскресенье

В. Шендерович. «Два ангела, четыре человека» (комедия, 16+) – 17.30.

«А любовь остается жить…» (концерт памяти, 12+) – 17.30.

8 марта, понедельник

М. Булгаков. «Зойкина квартира» (комедия, 18+) – 17.30.

11 марта, четверг

«Закулисье» (экскурсия по театру, 6+) – 16.00.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

5 марта, пятница

«Ромео и Джульетта» (мюзикл, 12+) – 18.30.

6 марта, суббота

«Три мушкетера» (мюзикл, 12+) – 17.00.

7 марта, воскресенье

«Дюймовочка» (сказка, 0+) – 11.00.

«Баядера» (оперетта, 12+) – 17.00.

8 марта, понедельник

«Любовь и голуби» (комедия, 12+) – 17.00.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

5 марта, пятница

Ф. Шиллер. «Мария Стюарт» (эндшпиль, 16+) – 18.30.

6 марта, суббота

«Собаки тоже плачут» (драма, 12+) – 12.00.

Ф. Шиллер. «Мария Стюарт» (эндшпиль, 16+) – 17.00.

7 марта, воскресенье

«Летучий корабль» (музыкальный спектакль, 6+) – 12.00.

Э.-Э. Шмитт. «Мсье Ибрагим и цветы Корана» (уличная притча, 16+) – 17.00.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

6 марта, суббота

«Денискины рассказы» (сказка, 5+) – 11.00.

«Гадкий утенок» (сказка, 5+) – 11.30, 16.00.

7 марта, воскресенье

«Три поросенка» (сказка, 3+) – 11.00.

«Гадкий утенок» (сказка, 5+) – 11.30, 12.30, 16.00.