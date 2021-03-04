До 10 марта – персональная выставка члена Союза художников России Юрия Гребенщикова «Транспортные люди» (12+). Представлено более 20 работ в жанре городского пейзажа. Средствами уникальной графики – рисунок карандашом или ручкой с добавлением темперных красок, акварели или коллажа – художник создает графические листы, на которых перед зрителем предстают художественные образы Барнаула, как с хорошо знакомыми зданиями и площадями его центра, так и с новостройками или неказистыми строениями и улочками окраин.
До 8 марта – выставка «Срез времени» (12+). В экспозиции 25 графических работ Юрия Гребенщикова из разных циклов и скульптура Александра Бувина, выполненная в дереве, гипсе, шамоте.
До 14 марта – выставка «Слет» (12+). Это ежегодный крупный проект галереи «Республика ИЗО». На выставке в этом году принимают участие почти 100 авторов. Художники предоставили около 300 произведений. Выставка не ограничивает авторов в тематике, поэтому представлено большое разнообразие работ, но традиционно главная тема изобразительного искусства на Алтае — это пейзаж.
До 28 марта – выставка «Сила движения» (6+). Впервые представлены традиционные средства передвижения и транспорт народов Алтая, которые использовались на охоте и при рыболовстве, транспортировке грузов и людей на суше и по воде. Особый интерес вызовут сани, на которых передвигался во время своего визита на Алтай в 1928 году Иосиф Сталин. Предметный ряд выставки будет дополнен фотографиями XIX-XX столетий, наглядно иллюстрирующими использование саней и лыж на охоте, гужевого транспорта в быту, а также необычные и диковинные способы транспортировки в прошлом.
До 9 мая – выставка «Модные акценты. Русский портрет XVIII-XIX вв.» (6+). В экспозиции – работы известных художников, истории моделей которых неизвестны. Например, работа В.А. Тропинина «Дама в зеленом» позволит зрителю при внимательном рассмотрении элементов одежды и аксессуаров, тщательно выписанных художником, составить представление о портретируемой.
До конца года – выставка русских народных художественных промыслов из фондов музея «Сделано в России» (6+).
До 28 марта – выставка Николая Марци «Скифы Алтая. Пробуждение» (6+). Представлено более 40 полотен, все они посвящены Алтаю, древним скифам, горным духам и шаманам. Творчество художника погружает в мир фантастических животных, демонстрирует одухотворенные лики живой природы, пронзительные женские образы, воинственных кочевников, охраняющих свою территорию.
До конца мая – выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.
До 28 марта – выставки Геннадия Буркова «Чувствую Отчину – вечный Алтай» (6+). Основа экспозиции – пастельные и акварельные пейзажи, а также книжная графика. В его пейзажной графике с особой силой раскрывается блестящее владение рисунком, отточенное умение схватить главное в окружающей его среде и поэтическое восприятие природы.
С 4 по 10 марта
«Белый снег» (Россия, драма, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Гуляй, Вася! Свидание на Бали» (Россия, комедия, 2D, 16+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Пара из будущего» (Россия, комедия, 2D, 12+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Райя и последний дракон» (США, мультфильм, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Рашн Юг» (Россия, комедия, 2D, 12+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир»: www.kino-mir.ru.
6 марта, суббота«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00. «На голубой планете» (12+) – 13.00. «Сокровища Вселенной» (12+) – 15.00.
7 марта, воскресенье«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00. «Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 13.00. «Сокровища Вселенной» (12+) – 15.00.
8 марта, понедельник«Приключения небесной принцессы» (6+) – 11.00. «Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 13.00. «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.
9 марта, вторник«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00. «Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.
10 марта, среда«Новогодние космические приключения» (6+) – 11.00. «Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.
11 марта, четверг«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00. «Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00.
12 марта, пятница«Земля – Ронис – Земля» (бесплатно, 6+) – 13.00. «Два стеклышка. Удивительный телескоп» (12+) – 15.00.
5 марта, пятницаМ. Старицкий. «За двумя зайцами» (комедия, 12+) – 18.30.
6 марта, субботаДж. Скарначчи, Р. Тарабуззи. «Моя профессия – синьор из общества» (комедия, 16+) – 17.30.
7 марта, воскресеньеВ. Шендерович. «Два ангела, четыре человека» (комедия, 16+) – 17.30.«А любовь остается жить…» (концерт памяти, 12+) – 17.30.
8 марта, понедельникМ. Булгаков. «Зойкина квартира» (комедия, 18+) – 17.30.
11 марта, четверг«Закулисье» (экскурсия по театру, 6+) – 16.00.
5 марта, пятница«Ромео и Джульетта» (мюзикл, 12+) – 18.30.
6 марта, суббота«Три мушкетера» (мюзикл, 12+) – 17.00.
7 марта, воскресенье«Дюймовочка» (сказка, 0+) – 11.00.«Баядера» (оперетта, 12+) – 17.00.
8 марта, понедельник«Любовь и голуби» (комедия, 12+) – 17.00.
5 марта, пятницаФ. Шиллер. «Мария Стюарт» (эндшпиль, 16+) – 18.30.
6 марта, суббота«Собаки тоже плачут» (драма, 12+) – 12.00.Ф. Шиллер. «Мария Стюарт» (эндшпиль, 16+) – 17.00.
7 марта, воскресенье«Летучий корабль» (музыкальный спектакль, 6+) – 12.00.Э.-Э. Шмитт. «Мсье Ибрагим и цветы Корана» (уличная притча, 16+) – 17.00.
6 марта, суббота«Денискины рассказы» (сказка, 5+) – 11.00.«Гадкий утенок» (сказка, 5+) – 11.30, 16.00.
7 марта, воскресенье«Три поросенка» (сказка, 3+) – 11.00.«Гадкий утенок» (сказка, 5+) – 11.30, 12.30, 16.00.