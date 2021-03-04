33-летие региональное отделение Российского детского фонда отметило очередным добрым делом

В здании рядом с помещением регионального отделения Российского детского фонда начал работу благотворительный бутик «Одежка даром», открытый на средства Губернаторского гранта. Теперь подопечные фонда – многодетные и малообеспеченные семьи – могут выбрать себе одежду по вкусу в комфортных условиях.

Подопечные фонда – многодетные и малообеспеченные семьи – могут выбрать себе одежду по вкусу в комфортных условиях. Фото Анастасии Бейфус

«Одежку даром» можно назвать магазином с большой натяжкой, потому что здесь вещи не продаются и не закупаются для реализации. Они передаются «из рук в руки», обретая вторую жизнь. Сюда безвозмездно передается не только одежда и обувь, но и предметы быта, домашняя техника, мебель и детские товары. Для этого в помещении оборудована доска объявлений, на которой можно разместить свое предложение, и оно обязательно будет востребовано, уверены в региональном отделении Российского детского фонда.

– У нас на попечении находится более 200 семей, которые регулярно получают помощь благодаря содействию наших благотворителей, – рассказывает Оксана Овчинникова, председатель Алтайского отделения Российского детского фонда. – Раньше все подаренные вещи хранились в коробках, и это создавало определенные сложности нашим «покупателям» в поиске нужной вещи. Тогда мы решили, что нужно рассортировать весь имеющийся товар по категориям и оформить примерочную зону. Так родилась идея создания магазина, средства на оборудование которого были выделены в рамках гранта Губернатора среди некоммерческих организаций.

Сейчас в светлом и уютном помещении два небольших зала с товарами для детей и взрослых, комфортная примерочная и оборудованный детский игровой уголок. Одна из первых посетительниц благотворительного магазина, многодетная мама Галина Шарманкина без труда теперь находит красивую блузку для своей средней дочери. Пока мама рассматривала необходимый в наступающую весну демисезонный комбинезон, 7-летняя Варвара успела поиграть с настенным панно в детской зоне и присмотрела подарок для своей младшей сестренки:

– Подарю Жене доктора Айболита, она очень любит эту сказку – вот обрадуется! – улыбнулась девочка и пошла примерять комбинезон.

Упаковав вещи для своих четырех дочерей, Галина Шарманкина пообещала сотрудникам детского фонда вскоре вернуться вновь, но не с пустыми руками. – У нас очень много вещей, из которых дочки выросли, ни разу так и не надев. Сейчас они лежат без дела, а могут стать полезными для других детей. Спасибо детскому фонду за классную идею организовать такой обмен нужными вещами. За эту неделю соберем одежду, обувь, игрушки в хорошем состоянии и принесем сюда.