В системе образования Алтайского края происходят серьезные качественные изменения

Два года на территории нашего региона реализуется национальный проект «Образование». В его перечне много важных направлений и проектов, которые не отменяют задач, поставленных внутри субъекта. В частности, в Алтайском крае существуют Губернаторские инициативы, краевая адресная инвестиционная программа – их внимание направлено на наиболее острые проблемы, требующие поддержки.

В этом году продолжат уделять внимание столовым как в школах, так и в детских садах. Фото Андрея Чурилова

От пробирки до шаурмы

На результаты системы общего образования напрямую влияет инфраструктура ее учреждений. Выделение средств из бюджетов разных уровней позволяет улучшать эту сторону в действующих школах и в соответствии с новыми требованиями оснащать только что построенные.

– Сегодня более половины школ региона обновили оборудование – закупили компьютеры, оборудование в лаборатории, начали обновлять кабинеты физики, химии, биологии, – конкретизирует министр образования и науки края Максим Костенко. – Последнее – веление времени, вскоре ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам будут сдавать не только в теории, но и на практике. Продолжаем обновлять кабинеты астрономии и ОБЖ, оснащать лингафонные кабинеты – мы помним, что уже в этом году выпускники должны были сдавать экзамен по иностранному языку как обязательный, но было принято решение, что пока он остался в качестве дополнительного.

Одно из важных начинаний прошлого года – совершенствование материально-технической базы школьных столовых и пищеблоков. В феврале детям предложили пройти опрос, касающийся состава обедов в школах. Согласно предварительным результатам, каша с большим отрывом проиграла бургерам и шаурме. Но это не означает, что они появятся в меню: с помощью голосования стремились выявить особенности пищевого поведения детей и понять, как сделать его более здоровым.

Снять острые вопросы

Минувший год показал хорошие результаты по созданию дополнительных мест в образовательных учреждениях – около 3,5 тыс. в школах и примерно столько же в детсадах. Не все они появились благодаря федеральному финансированию – за последние несколько лет колоссальный объем средств краевого бюджета направлен на капремонт и реконструкцию помещений в рамках реализации региональной адресной инвестиционной программы. Работу активно продолжают. Предположительно, 2022 год станет финишным, и проблема очередности малышей до трех лет в детские сады будет закрыта. Однако остается открытым вопрос с детьми старше трех лет, он имеет другой характер – не все могут попасть в сады рядом с домом. В первую очередь это касается Барнаула.

В этом году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» в крае создадут центр непрерывного повышения мастерства педагогов. В первую очередь он будет ориентирован на ликвидацию низких результатов школьников.

Важно, что в регионе не обделяют вниманием и педагогических работников. Учителя поднимают вопросы, касающиеся не только оплаты труда или нагрузки, но и общения с родителями в чатах, оно пока ничем не регламентируется. В связи с этим в крае обсуждают создание этического кодекса, который урегулировал бы поведение в общей переписке, обозначил стиль и ограничил время для общения. В родительских комитетах и попечительских советах отдельных школ сейчас самостоятельно оговаривают эти аспекты.

– Важно, что это относится ко всем участникам коммуникации вне зависимости от социальной роли – учителя тоже люди, которые могут проявлять какие-то свои слабости, – подчеркивает Максим Костенко. – Всего в законе или должностной инструкции не пропишешь – важно уметь договариваться. Я уверен: школа – это пространство общественного договора, который невозможен без взаимных уважения и понимания.

К слову, сегодня общаться родители могут еще и в специальных социальных сетях. Этот проект инициативный – на него не тратят бюджетные средства. В таком формате его планируют реализовывать в течение трех лет. В прошлом году специалистам удалось максимально упростить доступ к образовательным сервисам, информационным порталам и системам через мобильную систему «Образование 22». Следующий шаг – насытить соцсети полезным контентом.