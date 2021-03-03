В Барнауле прошла акция в поддержку онкобольных детей

В рамках месячника борьбы против рака художница Юлия Губернаторова, основательница первого в Сибири проекта арт-реабилитации, организовала благотворительную акцию «Я верю». В онкологическое отделение маленьким пациентам передали подарки и эксклюзивные открытки с рисунками маленьких участников проекта.

Юлия Губернаторова уже более пяти лет является волонтером детского онкоотделения. Фото из архива Юлии Губернаторовой

Удачный старт

В прошлом году волонтер и педагог Юлия Губернаторова запустила художественную онлайн-школу «Два холста» для детей с диагнозом «онкология», а также для их родителей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и общественной организации «Экология женщины». Участники занимаются по индивидуальной программе, которая формируется по итогам анкетирования, так как у каждого свои творческие предпочтения и индивидуальный распорядок дня. Все художественные принадлежности – профессиональные и предоставляются бесплатно. Ребята с родителями находятся постоянно на связи с художницей и с психологом Натальей Ворониной, которые при необходимости проводят консультации.

– Недавно у нас случилось великое счастье. Немного ослабили ковидные ограничения, и психолога вновь пускают на личные беседы к пациентам. А волонтерам пока нельзя посещать онкоотделение, мы общаемся через Сеть. Ну и, конечно, со всеми участниками из других городов и я, и Наталья беседуем онлайн, – рассказывает художница.

Сейчас в онлайн-школе занимается около пятидесяти человек – участники из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Ключей. Жители края безвозмездно помогли доставить бумагу и краски ребятам, не проживающим в краевой столице.

– С января стали активнее включаться в проект родители, сейчас их около пятнадцати. В начале нашего пути все как-то с опаской и осторожностью к нам относились, так как проект новый, аналогов ему практически нет. А теперь они посмотрели, с каким рвением и энтузиазмом их ребенок берется за краски. Ему на самом деле становится легче на эмоциональном уровне. Взрослые подают заявки, чтобы организовать совместный досуг и поддержать своего ребенка. Да и мы еще на этапе знакомства задаем вопрос: «А вы сами хотите поучаствовать?». И процентов восемьдесят соглашаются, – рассказывает Юлия Губернаторова.

Пусть дети улыбаются

Акцию «Я верю» приурочили к Международному дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля. За время существования онлайн-школы «Два холста» маленькие художники нарисовали много замечательных работ. В ходе отбора выбрали 36 рисунков, которые поместили на открытки, авторам от 4 до 17 лет. Они изображают все подряд. Большинство все-таки выбирают различных милых живых существ – птичек, зверюшек, рыб и насекомых. Как кажется организаторам проекта, это именно те образы, которые наиболее благоприятно влияют на эмоциональное состояние ребят.

Дети – как участники проекта, так и просто те, кто находится на лечении в онкологическом отделении – под руководством художницы устроили коллективный мозговой штурм и придумали к рисуекам теплые фразы и пожелания. К примеру: «Здоровья и радости», «Верь в свою мечту», «Ты самый лучший друг», «Ты можешь все», «Ты настоящее сокровище», «Удивительное рядом», «Пусть каждый день будет наполнен радостью», «Всегда улыбайся» и другие.

1600 открыток напечатали в рамках акции «Я верю».

Открытки передали в Алтайский краевой центр охраны материнства и детства в отделение онкологии и гематологии. Часть уже получили маленькие пациенты, а часть раздадут тем, кто еще только будет поступать на лечение. Вместе с яркими картинками ребятам подготовили небольшие подарки. Много жителей края откликнулись на объявление об акции и передали различные наборы для творчества: пазлы, раскраски, фломастеры и другие художественные принадлежности.

От чистого сердца

Вызвался помочь давний ученик волонтера – Ярослав Букин, ему 11 лет и у него аутизм. Мальчик рисует у Юлии Губернаторовой в студии «Два холста» уже шесть лет. Рисование научило его усидчивости, повысило концентрацию внимания. Занятия помогли найти друзей и пойти в обычную школу. В последнее время он стал продавать свои рисунки, а деньги направляет на благотворительность.

– Считается, что дети с таким диагнозом, как у моего сына, не умеют сопереживать. Ярик совершенно не такой – он воспринимает чужую боль как свою, – рассказывает мама мальчика Юлия Букина. – Он может заплакать, когда видит, что кого-то обижают, кто-то грустит или страдает. Ему очень хочется всех защитить, спасти и всем помочь. Сейчас психика стала устойчивее, а раньше бывало, что на фоне таких переживаний даже поднималась температура. С Юлией мы тесно общаемся, и вот зашел разговор про подарки детям в отделение. Ребенок подошел ко мне и говорит: «Мам, а давай отдадим мои деньги». Я общаюсь с другими мамами, чьи дети столкнулись с разными недугами. Недавно мы скооперировались с одной из них и организовали выставку-продажу в стоматологической клинике, где она работает. Часть средств перечислили нашему педагогу. Решили купить для акции раскраски по номерам, сын помогал выбирать.

Летом Юлия Губернаторова хочет организовать большую выставку. В нее войдут работы как ребят, так и их родителей. Точное время и место уточняются.