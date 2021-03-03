В Барнауле прошел первый краевой инженерный форум для школьников

На прошлой неделе детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» собрал на своей площадке самых продвинутых школьников региона. Ребятам предложили за восемь часов разработать устройство, которое бы сделало их пребывание в школе более комфортным и безопасным.

Наставники всегда готовы прийти на помощь участникам хакатона. Фото Юлии Неволиной

Ставки на пользу

У детского технопарка опыт в проведении инженерных хакатонов есть. Обычно в них принимали участие только кванторианцы, прокачивая свои навыки и расширяя возможности. В этом году масштаб форума юных разработчиков был существенно расширен.

– Сейчас мы вышли на краевой уровень. Думаю, в будущем, сможем дорасти и до межрегионального, – делится заместитель руководителя технопарка Тамара Кузюра. – Перед ребятами поставлена задача – создать проекты на тему «Умная школа». Это может быть, например, какая-то игротека, или подача звонков на урок и перемену. На защите, ее проведем в завершение хакатона, ребята должны объяснить логику, которой руководствовались в работе, ведь они думают совсем не так, как взрослые. Конечно, интересно посмотреть, что они предложат, ведь они погружены в среду и могут предложить что-то полезное и интересное.

15 команд из Барнаула, Поспелихи, Ребрихи, Заринска и Рубцовска стали участниками инженерного хакатона. Его проводили в рамках нацпроекта «Образование».

Разработкой проектов команды занимались два дня в общей сложности в течение восьми часов. Им только обозначили тему, а остальное они продумывали сами, в том числе и занимались тайм-менеджментом. Кстати, не у всех временной аспект удалось учесть – часть ребят не успели занять очередь на 3D-принтер и изготавливали корпус для своего изобретения из старой картонной коробки.

Поскольку ребята только осваивают инженерное дело, рядом с ними всегда находились менторы и наставники, готовые ответить на любой вопрос, помочь разобраться с оборудованием. Однако за саму идею ребята отвечали самостоятельно, некоторые сумели держать интригу до последнего.

От моторчика к метеостанции

Как рассказал педагог дополнительного образования технопарка «Кванториум.22», модератор инженерного хакатона Михаил Розенталь, каждой команде был выдан определенный комплект компонентов – микропроцессоры для автоматизации (подобные, например, используют в агрокомплексе для установок автополива и системы УФ-освещения), сервоприводы, датчики, провода. Также были доступны 3D-принтеры, лазерно-гравировальный станок, паяльные станции, ноутбуки, комплектующие. Однако не запрещалось принести из дома что-нибудь свое.

– Обсуждений по поводу разработок сегодня много – ребята придумывают разные устройства, поскольку тема у них очень свободная, – рассказывает Михаил Розенталь. – Некоторые делают систему дымоудаления, кто-то – датчики шума и приспособления для учета посещаемости учеников. Пока не обо всем понимаю, для чего конкретно изобретение нужно. Но дети ведь часто мыслят нестандартно. Замечаю, что у участников есть недостаток навыков, но несмотря на это, они проявляют сильное стремление что-то сделать.

Важно, что на хакатон ребята приходят не для того, чтобы достичь результата в виде конечного инженерного продукта, а чтобы понять, как мыслят сверстники и какие идеи предлагают, попробовать в деле новые компоненты. Это скорее не борьба – способ научиться чему-то и вдохновиться на что-то новое.

– Мы разрабатываем систему умного проветривания помещений, – демонстрирует пока еще недоделанное устройство представитель одной из барнаульских команд Данил Косихин. – Таким образом, в школах при повышении уровня концентрации углекислого газа она сможет поставить окно на проветривание.

– Движение осуществляет моторчик, – включается в разговор Михаил Розенталь. – Он может быть как большим, так и вот таким маленьким. Эта разработка на уровне концепции – в дальнейшем ее габариты можно увеличить или взять за основу совсем другие компоненты, оставив суть. Возможности ограничены лишь фантазией и умениями учеников, которые, впрочем, они развивают со временем самостоятельно или посещая занятия с педагогами.

К слову, в дальнейшем Данил Косихин предлагает преобразовать разработанную систему в небольшую метеостанцию, которая могла бы контролировать не только уровень углекислого газа, но и, к примеру, температуру воздуха.