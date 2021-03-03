В Барнауле прошел первый краевой инженерный форум для школьников

03 марта 11:16 2021

На прошлой неделе детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» собрал на своей площадке самых продвинутых школьников региона. Ребятам предложили за восемь часов разработать устройство, которое бы сделало их пребывание в школе более комфортным и безопасным.

Наставники всегда готовы прийти на помощь участникам хакатона. Фото Юлии Неволиной

Ставки на пользу

У детского технопарка опыт в проведении инженерных хакатонов есть. Обычно в них принимали участие только кванторианцы, прокачивая свои навыки и расширяя возможности. В этом году масштаб форума юных разработчиков был существенно расширен.

– Сейчас мы вышли на краевой уровень. Думаю, в будущем, сможем дорасти и до межрегионального, – делится заместитель руководителя технопарка Тамара Кузюра. – Перед ребятами поставлена задача – создать проекты на тему «Умная школа». Это может быть, например, какая-то игротека, или подача звонков на урок и перемену. На защите, ее проведем в завершение хакатона, ребята должны объяснить логику, которой руководствовались в работе, ведь они думают совсем не так, как взрослые. Конечно, интересно посмотреть, что они предложат, ведь они погружены в среду и могут предложить что-то полезное и интересное.

15 команд из Барнаула, Поспелихи, Ребрихи, Заринска и Рубцовска стали участниками инженерного хакатона. Его проводили в рамках нацпроекта «Образование».

Разработкой проектов команды занимались два дня в общей сложности в течение восьми часов. Им только обозначили тему, а остальное они продумывали сами, в том числе и занимались тайм-менеджментом. Кстати, не у всех временной аспект удалось учесть – часть ребят не успели занять очередь на 3D-принтер и изготавливали корпус для своего изобретения из старой картонной коробки.

Поскольку ребята только осваивают инженерное дело, рядом с ними всегда находились менторы и наставники, готовые ответить на любой вопрос, помочь разобраться с оборудованием. Однако за саму идею ребята отвечали самостоятельно, некоторые сумели держать интригу до последнего.

От моторчика к метеостанции

Как рассказал педагог дополнительного образования технопарка «Кванториум.22», модератор инженерного хакатона Михаил Розенталь, каждой команде был выдан определенный комплект компонентов – микропроцессоры для автоматизации (подобные, например, используют в агрокомплексе для установок автополива и системы УФ-освещения), сервоприводы, датчики, провода. Также были доступны 3D-принтеры, лазерно-гравировальный станок, паяльные станции, ноутбуки, комплектующие. Однако не запрещалось принести из дома что-нибудь свое.

– Обсуждений по поводу разработок сегодня много – ребята придумывают разные устройства, поскольку тема у них очень свободная, – рассказывает Михаил Розенталь. – Некоторые делают систему дымоудаления, кто-то – датчики шума и приспособления для учета посещаемости учеников. Пока не обо всем понимаю, для чего конкретно изобретение нужно. Но дети ведь часто мыслят нестандартно. Замечаю, что у участников есть недостаток навыков, но несмотря на это, они проявляют сильное стремление что-то сделать.

Важно, что на хакатон ребята приходят не для того, чтобы достичь результата в виде конечного инженерного продукта, а чтобы понять, как мыслят сверстники и какие идеи предлагают, попробовать в деле новые компоненты. Это скорее не борьба – способ научиться чему-то и вдохновиться на что-то новое.

– Мы разрабатываем систему умного проветривания помещений, – демонстрирует пока еще недоделанное устройство представитель одной из барнаульских команд Данил Косихин. – Таким образом, в школах при повышении уровня концентрации углекислого газа она сможет поставить окно на проветривание.

– Движение осуществляет моторчик, – включается в разговор Михаил Розенталь. – Он может быть как большим, так и вот таким маленьким. Эта разработка на уровне концепции – в дальнейшем ее габариты можно увеличить или взять за основу совсем другие компоненты, оставив суть. Возможности ограничены лишь фантазией и умениями учеников, которые, впрочем, они развивают со временем самостоятельно или посещая занятия с педагогами.

К слову, в дальнейшем Данил Косихин предлагает преобразовать разработанную систему в небольшую метеостанцию, которая могла бы контролировать не только уровень углекислого газа, но и, к примеру, температуру воздуха.

Инженерный хакатон проводился с целью вовлечения талантливых школьников в научно-техническое творчество и реализацию инновационных проектов. Авторы лучших были награждены дипломами и призами от партнеров форума.

Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.
Яндекс.Метрика