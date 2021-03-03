Соло на флейте: в краевой филармонии выступит московская флейтистка

В Краевой филармонии в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» выступит Ирина Стачинская (Москва), известная флейтистка, доказавшая музыкальному миру, что флейта – конкурентоспособный сольный инструмент.

Ирина Стачинская, выбрав сольную карьеру, с успехом выступает на российской сцене и за рубежом. Фото из сети Интернет

О силе характера Ирины Стачинской можно узнать из ее биографии – в четыре года она поступила в нулевой класс Гнесинской десятилетки по классу фортепиано, но когда поняла, что это не ее инструмент, поменяла направление и увлеклась флейтой, став впоследствии самой юной студенткой Российской Академии музыки имени Гнесиных и самой молодой солисткой Академического симфонического оркестра Московской филармонии за всю историю существования этого прославленного коллектива. Получив прекрасное образование в России, Ирина Стачинская продолжила совершенствовать свое исполнительское мастерство у европейских музыкальных авторитетов. А потом, завершив оркестровую деятельность, начала новую жизнь, выбрав сольную карьеру и тем самым еще больше раскрыла свой исполнительский потенциал.

На счету музыкантки – множество наград и признаний. Она является лауреатом Международного конкурса флейтистов Максанса Ларьё в Ницце (III премия), в составе KUI-трио была удостоена Золотого диплома Международного интернет-конкурса Golden Trophy (Нью-Йорк), представляла Россию на Международном молодежном фестивале искусств в Канне (Франция), выступала с сольными концертами на Национальных флейтовых конвенциях в Чикаго и Вашингтоне, гастролировала по Японии и Южной Корее. А с 2014 года является артистом фирмы Powell, которая не только конструирует флейты, но и занимается крупными флейтовыми проектами по всему миру (в них в качестве артистки принимает участие и Ирина Стачинская, которая играет на золотой флейте фирмы Powell 14К).

К тому же флейтистка является инициатором и руководителем фестивалей флейтовой музыки в Москве и Нижнем Новгороде. Сотрудничает она и с Московским флейтовым центром, дает мастер-классы в России и за рубежом, участвует в работе жюри конкурсов как в России, так и в странах Европы, Японии и США. Несколько лет назад известная флейтистка выпустила на фирме «Мелодия» альбом «Русские грезы», в который вошли сочинения русских авторов (в том числе и знаменитая флейтовая соната Прокофьева, и соната Эдисона Денисова). В числе авторитетов в музыке Ирина Стачинская называет швейцарского флейтиста Эммануэля Паю и британского музыканта Джеймса Голуэя.

На филармонической сцене Ирина Стачинская выступит 13 марта вместе с симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Лузина. В программе прозвучат «Концерт для флейты с оркестром» Жака Ибера, «Цыганские напевы» Пабло де Сарасате, «Симфония № 4» Густава Малера (в концерте примет участие и солистка Алтайского государственного музыкального театра Юлия Башкатова). Начало концерта в 17.00.