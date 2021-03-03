Пожаров в Барнауле стало меньше

С начала 2021 года в Барнауле идет снижение количества пожаров, а также погибших на них людей. Всего с 1 января по 24 февраля в городе произошло 139 пожаров. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 194 пожара. За это же время погибло 5 человек, что в два раза меньше прошлого года.

Пожар легче предотвратить, чем тушить. Фото Андрея Чурилова

Дойти в каждый двор

– Положительную тенденцию можно объяснить хорошо поставленной профилактической работой, совместными рейдами ГУ МЧС России, территориального отдела надзорной деятельности, городской и районных администраций, органов соцзащиты, – говорит начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС города Барнаула» Владимир Драчёв. – Ежедневно проводятся профилактические рейды, подворовые обходы в частном секторе, просветительские беседы с местными жителями, раздача листовок. Аналогичная информация о профилактике пожаров размещается в СМИ, на сайте администрации города, электронных площадках.

Под прицелом – жилье

Особое внимание во время таких мероприятий уделяется жилым домам, особенно частному сектору. И это не случайность. Ведь наиболее высоким остается процент пожаров, происходящих в жилье. За прошедшую часть года он составил 74,1 процента от общего количества. Все пожары с гибелью людей произошли в жилых домах.

Как пояснил нам начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Максим Чертов, основными причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования и неправильное устройство и эксплуатация печей и дымоходов.

Возникновению пожаров способствуют и низкие температуры. Нередко во время сильных холодов, когда интенсивно топят печи, пожар возникает из-за слабой теплоизоляции печи от деревянных конструкций дома. Также в этот период интенсивно используют электрообогреватели, и старая электропроводка порой просто не выдерживает нагрузки, происходит короткое замыкание. К сожалению, немалая доля пожаров происходит в ночное время, и хозяева не сразу замечают, что у них горит дом.

С 1 января вступили в силу новые противопожарные правила, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». В частности, на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест.

Присмотри за печкой

При проведении профилактических рейдов сотрудники МЧС в первую очередь рекомендуют жителям частного сектора, владельцам дачных участков соблюдать правила пожарной безопасности.

– Мы напоминаем гражданам, что недопустимо топить неисправные печи, применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, использовать дрова, длина которых превышает размеры топки, топить печи с открытыми дверцами, перекаливать печи и оставлять их без присмотра, – говорит Максим Чертов. – Правила простые, но, к сожалению, немало людей о них забывают.

Усилия не напрасны, число пожаров продолжает снижаться. В качестве положительного опыта Максим Чертов отметил работу в новогодние праздничные дни, когда по частному сектору прошли сотрудники государственного пожарного надзора совместно с администрацией города, соцзащитой, опекой, комиссией по делам несовершеннолетних. Только за 10 дней новогодних праздников провели 495 рейдов, в которых приняли участие 1200 человек.

Участники профилактических мероприятий практикуют комплексный подход. Например, известно, что в наибольшей пожарной опасности находятся неблагополучные семьи. Так, в январе в ходе одного из профилактических рейдов органы опеки отправили двоих детей в специализированный дом ребенка, поскольку они проживали в жилье, находящемся в пожароугрожаемом состоянии. Домой ребята вернутся, когда их родители устранят выявленные нарушения.

Всего в ходе проведения операции «Жилье» и в целом в рамках профилактических операций «Новый год», «Месяц БезОпасности» и других состоялось 84 рейда, во время которых обследовали 3745 домовладений, раздали 9,5 тыс. листовок.